Чита, , 10:20 — REGNUM В Забайкальском крае, где выявлено уже 55 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, складывается напряжённая социально-экономическая обстановка. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на слова вице-премьера регионального правительства Аягму Ванчикову, увольнения из-за коронавируса ожидают почти 1,5 тысячи человек.

«Зарегистрировано 1403 человека, которые находятся в состоянии простоя на 90 предприятиях края. В отпусках без сохранения заработной платы находятся четыре организации на 113 человек», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76-е из 85 возможных мест. Тогда уровень безработицы составлял 9,2%, что всего на 0,8% меньше аналогичного периода 2018−2019 годов. На 100 вакантных рабочих мест там приходилось 294 безработных, а среднее время поиска работы в третьем квартале 2010 года составляло девять месяцев.

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