Чита, , 09:29 — REGNUM Забайкальский государственный университет выбран в качестве площадки для воплощения проекта по снижению оттока населения в регионе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, его авторами стала команда, которая прошла стажировку в исполнительных органах власти Забайкальского края, а некоторые стали участниками всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России».

Согласно материалам авторов проекта, основные причины миграции молодежи — это отсутствие соответствующего образования и перспектив для карьерного роста. Реализация их программы позволит региону к 2025 году сократить отток населения из края на 60 процентов.

К работе будут привлечены российские и зарубежные специалисты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей». Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта.