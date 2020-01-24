Чита, , 13:19 — REGNUM Исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова заявила, что семья с детьми, проживавшая вместе с собаками в заброшенном здании в Чите, пропала из вида органов опеки в ноябре 2019 года: «Нашлась семья, которую мы искали с начала ноября». Подробности нашумевшей истории сообщает пресс-служба забайкальского губернатора по итогам специального совещания, проведённого в региональном правительстве.

Отец четверых детей, проживавщих в заброшенном здании в Чите Цитата из видео

Напомним, мужчину и четверых его детей, гревшихся у костра на втором этаже заброшенного здания в Чите, обнаружил горожанин, искавший своего пса. После того, как видео с оказанием помощи бедствующим появилось в сети, историей заинтересовались СМИ и правоохранительные органы.

Выяснилось, что семья покинула дом, купленный на средства материнского капитала в Александрово-Заводском районе. По словам Ванчиковой, это произошло по инициативе матери, которая хотела скрыть детей от человека, с которым они были найдены. В декабре 2019 года отец детей был объявлен в розыск: его искали полгода для участия в судебном заседании.

«Семье назначались все меры поддержки, которые были необходимы, были даны места в школе и детском саду для детей», — рассказала чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СК РФ по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан»). Все четверо детей помещены в реабилитационный центр «Надежда», а их отец взят под стражу. Поиски матери продолжаются.

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