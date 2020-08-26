Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 07:05 — REGNUM Три выпускника школ Забайкальского края займут бюджетные места в других регионах России. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, это — золотые медалисты, они отправятся на учёбу в Дальневосточный федеральный университет, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Высшую школу экономики. Но в соответствии с целевыми договорами, заключёнными администрацией Агинского Бурятского округа, получив образование, молодые специалисты должны будут вернуться на работу в регион.

«Любой орган исполнительной власти может подобные договоры заключить, у нас такая кадровая работа ведется уже порядка 15 лет. В этом году мы отправляем учиться трех человек — золотые медалисты, все имеют более 270 баллов по трем дисциплинам в ЕГЭ, активные участники спортивных и культурных мероприятий краевого уровня. Из бюджета на эти цели не выделяются средства, после выпуска ребята обязаны будут отработать три года на территории округа», — пояснил вице-премьер краевого правительства, глава окружной администрации Буянто Батомункуев.

Особую пикантность данной информации придает то обстоятельство, что одним из абитуриентов-счастливчиков стала дочь Аягмы Ванчиковой — заместителя губернатора Забайкалья. Журналисты сайта chita.ru выяснили, что именно Аляна Ванчикова поступила по целевому направлению от администрации Агинского Бурятского округа на бюджетное место в МГИМО. За 5 лет обучения государство потратит на неё около 2,5 миллиона рублей.

«Самое смешное в этой истории — выбранное направление. Администрация Агинского Бурятского округа через пять лет приобретёт специалиста в области энергетической политики и дипломатии — зачем он им, мало понятно», — иронизируют забайкальские журналисты.

И это ещё не всё. Редакторы ИА «Чита.Ру» также выяснили, что старший сын Ванчиковой Алдар в 2018 году поступил по целевому направлению в Финансовый университет при Правительстве РФ.