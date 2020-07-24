Чита, , 11:20 — REGNUM Любопытную информацию об энергопотреблении с начала эпидемии коронавируса обнародовал в ходе совещания федерального штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду в Чите глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, которые цитирует пресс-служба забайкальского губернатора, в то время как в других регионах России его снижение доходило до 10%, Дальний Восток показал прирост.

Счетчик Иван Шилов © ИА REGNUM

«В среднем по году мы ожидаем где-то 2,4% снижение энергопотребления в стране. Но по Дальнему Востоку у нас прирост, и это имеет значение», — сказал Александр Новак. Он уточнил, что снижение потребления из-за ограничительных мер на Дальнем Востоке перекрывалось ростом потребления со стороны населения и промышленных потребителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр энергетики РФ Александр Новак провёл совещание по развитию энергетики и по тарифам в Забайкалье. Регион предлагается включить в перечень субъектов, для которых устанавливаются «особые» условия функционирования оптового и розничного рынков, что позволит значительно снизить тарифы на электроэнергию.

Что касается подготовки к зиме, то Забайкалье, по словам губернатора Александра Осипова, подготовилось к прохождению холодного периода на 91%.

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