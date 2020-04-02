Чита, , 15:59 — REGNUM В Забайкальском крае, где пока нет ни одного официально подтверждённого случая заражения коронавирусом, ввели не только режим полной самоизоляции, но и запретили торговать алкогольной продукцией. Как следует из официального сообщения регионального правительства, речь идёт о внесении поправок в принятое ранее постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции».

В пояснении, озвученном заместителем председателя правительства Забайкальского края Андреем Гурулёвым, сказано, что на такие категоричные меры регион был вынужден пойти из-за того, что на почве самоизоляции в крае обострилось количество правонарушений, совершенных в алкогольном опьянении.

«У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли «по пьяной лавочке» более 120 человек, большая часть — криминальные смерти», — подчеркнул чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта Забайкальский край, как и многие другие российские регионы, перешли в режим самоизоляции из-за мировой эпидемии коронавирусной инфекции. Гражданам разрешается выходить до ближайшего магазина и гулять с собакой, но при этом и нельзя приближаться друг к другу на расстояние ближе 1,5 метра. Тем, кому исполнилось 60 лет, и вовсе запрещено появляться на улице.

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