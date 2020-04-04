Чита, , 05:32 — REGNUM Забайкальскому краю не удалось остаться территорией, в которой со времени объявления мировой эпидемии коронавируса не выявлено ни одного случая COVID-19. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова руководителя краевого Роспотребнадзора Светланы Лапа, сегодня, 4 апреля, заражённой оказалась женщина, прибывшая авиарейсом из Москвы. Сейчас она находится под наблюдением в первой городской в больнице.

«Женщина строго соблюдала режим самоизоляции, ни с кем не контактировала, находилась дома в кругу семьи, а это два человека. У них также взяты анализы на наличие коронавируса. Пассажиры рейса, на котором она прибыла, находятся под наблюдением. Все меры осуществляются», — сказала Светлана Лапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года Забайкальский край стал одним из первых регионов, в котором выявили заразившегося коронавирусом. Им оказался гражданин Китая, прибывший в Читу вместе с женой и дочкой. Всех их поместили в изолированный бокс инфекционной больницы. К середине февраля он был полностью здоров, заболевание протекало в лёгкой форме.

Позднее Ван Юнь Бинь поделился, что самым главным сейчас является соблюдение всех профилактических мер, введенных властями. Сейчас в Забайкалье действует режим поной самоизоляции и даже ведён «сухой закон».

Читайте также: Первый излечившийся от COVID-19 в России рассказал о способах защиты