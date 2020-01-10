Закрытое административно-территориальное образование Горный, Забайкальский край, , 07:36 — REGNUM Трагедия в ЗАТО Горный Забайкальского края, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев, обрастает новыми подробностями. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева, врамках следствия о неуставных отношениях в воинской части возбуждено ещё одно уголовное дело. Речь идёт о рядовом — сослуживце Шамсутдинова по подразделению.

Он попросил, чтобы его дело рассматривали в особом порядке. Это предусматривает признание подсудимым своей вины.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отношении Рамиля Шамсутдинова возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Кровавую расправу над сослуживцами боец учинил 25 октября 2019 года. Тогда погибли восемь человек.

При этом в Минобороны говорили, что специальная комиссия не выявила неуставных отношений в части, а причиной ЧП могли стать личный конфликт или психологическая несовместимость.

Сразу после случившегося Шамсутдинов сказал, что ни о чем не жалеет, но позднее написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется.

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