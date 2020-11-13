Чита, , 12:39 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно стали выявлять более 200 новых носителей коронавируса, принято решение перевести на дистанционное обучение учеников начальных классов. Как сообщает сегодня, 13 ноября, пресс-службе краевого правительства, это вынужденная мера будет действовать с 16 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

«Родителям придётся сложно, особенно организовать детей первых классов. Прошу всех набраться терпения, нам нужно сделать так, чтобы остановить прирост заболевших», — отметила заместитель председателя краевого правительства Инна Щеглова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 13 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 961 человек, причём 259 из них добавились только за последние сутки.

Читайте также: Забайкалье бьёт рекорды по числу заболевших COVID-19

На ИВЛ находится 56 пациентов, на кислородной поддержке — 455.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье заканчиваются свободные койки для лечения больных COVID-19