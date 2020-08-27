Чита, , 07:35 — REGNUM Несмотря на то, что в Забайкальском крае продолжают выявлять новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным разрешить проведение различных массовых мероприятий. Как сообщает оперативный штаб, 26 августа соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Александра Осипова.

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"Снимаются ограничения на проведение деловых, культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий. Число участников может достигать более 50 человек. Все это возможно при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 26 августа общее число носителей SARS-CoV-2 в Забайкальском крае достигло 4493 человек (23 за сутки). Регион находится на финальном этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

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