Чита, , 10:19 — REGNUM Обнародованы данные о финансовом состоянии организаций Забайкальского края в январе — апреле 2020 года. Как сообщает Забайкалкрайстат, за этот период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах сложился отрицательный и составил минус 1979,9 млн рублей (в январе — апреле 2019 года результат был положительный и составлял 11 104,8 млн рублей).

Доля убыточных организаций в январе — апреле 2020 г. составила 48% в общем числе организаций (в январе — апреле 2019 г. — 41,9%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель в России был объявлен нерабочим. Регионы ушли на самоизоляцию, многие предприятия закрылись.

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