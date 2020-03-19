Первый месяц весны в Белоруссии выдался аномально тёплым, а в политической жизни даже жарким. Александр Лукашенко 17 марта провёл с полусотней чиновников высшего ранга совещание об итогах социально-экономического развития республики за 2019 год и оценке результатов пятилетки. Итоги неутешительные: как и предупреждали независимые эксперты, скреплённые подписью высшего должностного лица официальные планы на практике явились демонстрацией прожектёрства, некомпетентности и очковтирательства.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Белоруссии

Лукашенко пожурил правительство за то, что оно так и не смогло предложить меры наращивания ВВП до давно заявленных белорусским лидером $100 млрд. В конце прошлого года Лукашенко обещал отправить Совмин в отставку, если его фантастические, оторванные от объективной реальности планы не будут выполнены.

Официальные прогнозы не сбылись, планы провалены, но все остались на своих местах. Смена стрелочников никак не будет способствовать реализации заявленных стратегий с заведомо неадекватными показателями и исполнителями, набранными по принципу приоритета политической лояльности над профессионализмом.

Выход один: упражняться в казуистике формулировок, чем глава правительства Сергей Румас и занимается. «Инфляция — на минимальном уровне. Получено оптимальное внешнеторговое сальдо с очередным рекордом по экспорту услуг, обеспечена устойчивость на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках. Своевременно исполнены валютные обязательства государства, при этом золотовалютные резервы достигли рекордного уровня — $9,4 млрд», — рассказал он.

Government.by Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас

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Как бы неплохо выглядит, если воспринимать поверхностно и не задумываться над причинами расстановки акцентов, на самом деле искажающих весьма скверную ситуацию в экономике и социальной сфере. Например, назвать «оптимальным» внешнеторговое сальдо при откровенном провале товарного экспорта и резком наращивании отрицательного сальдо во внешней торговле товарами — это уже из вопросов нравственности. По итогам прошлого года этот отрицательный показатель составил $6,4 млрд против также отрицательного значения $4,5 млрд за 2018 год.

Судя по данным Белстата, в торговле товарами постсоветская Белоруссия почти четверть века пребывает с отрицательным сальдо. Ошибок у талантливых управленцев и крепких хозяйственников быть не может. Поэтому, учитывая немощность и карикатурность местной оппозиции, виновными назначаются «внешние факторы». Если не «мировой финансовый кризис», то Россия, если не Россия в целом, то отдельные российские чиновники или бизнесмены.

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С пандемией коронавируса такая же ситуация: все дураки и в коричневом, и на их фоне только один умный весь в белом. Все страны вокруг Белоруссии закрыли свои границы для иностранцев, и только бессменный белорусский лидер источает оптимизм, советуя работать в поле, мыть руки и посещать баню, а также употреблять водку «в день 40−50 грамм в пересчёте на чистый спирт».

Едва эта инновация была доведена до масс посредством государственного телевидения, как главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн посредством менее «чэсных» СМИ пояснил: «Если алкоголь принимать внутрь для профилактики, то это должно быть такое количество, которое будет равно смертельной дозе. Поэтому при любой инфекции, в том числе коронавирусной, мы не рекомендуем в принципе никаких алкогольных напитков».

Нет! Советский плакат

Все эти ценные советы даже без пересчёта на чистый спирт чем-то напоминают период Чернобыльской катастрофы. Тогда тоже долго скрывали сам факт трагедии, а потом советовали «выводить нуклиды» пресловутым народным способом. В итоге получили взрывной рост алкоголизма и кризис доверия к властям. Учёных вроде профессора Юрия Бандажевского обвиняли в паникёрстве и даже уголовных преступлениях, фабрикуя уголовные дела. Такими же грязными репрессивными методами власти Белоруссии расправляются с инакомыслящими и в наше время, что нисколько не помогает ни в решении проблем, ни в повышении доверия к нуворишам во власти.

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На фоне ухудшения социально-экономической обстановки в республике, ухода ВВП в минус и отсутствия взаимности от новых друзей, минские элитарии прибегли к испытанному методу переключения внимания «народца» на внешнего врага. Прошлогодний отзыв из российского посольства Михаила Бабича и недавняя отставка правительства Дмитрия Медведева принципиально ничего не изменили. Наглядным примером стал «наезд» Александра Лукашенко на руководство России с акцентом на премьер-министра Михаила Мишустина.

Дротики в спину союзникам белорусский лидер метал весь день 16 марта. Особенно смачно он высказался во время «встречи» с главой президентской администрации Игорем Сергеенко и недавно назначенным госсекретарем Совбеза Андреем Равковым.

По этому из рук вон плохо подготовленному спичу на камеру не прошёлся только ленивый. Верховный главнокомандующий белорусскими ВС, упорно называющий российские военные объекты военными базами, в очередной раз не упустил возможности проявить свою компетентность.

«Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Белоруссии и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

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На самом деле граница есть. Причём достаточно давно — и наземная, и водная, и воздушная, протяжённостью более полутора тысяч километров — это зафиксировано во многих двусторонних документах. Отслужив в погранвойсках КГБ СССР, Лукашенко так и не понял, что такое граница.

Grani-msk Белорусская граница

На совещании 16 марта два генерала — армейский и госбезопасности — лишь кивали, когда руководитель республики рассказывал им про якобы отсутствующую границу. В этом весь их профессионализм, вся их честность перед народом и государством. Даже когда они услышали от «православного атеиста» Лукашенко мнение о пребывании Бориса Ельцина и Виктора Черномырдина в загробном мире, ни один мускул не дрогнул на их лицах.

Именно с Черномырдиным их начальник в далёком 1995 году лично, под объективами телекамер и фотоаппаратов, торжественно выкапывал пограничный столб на белорусско-российской границе. В сентябре 2014 года он же своим указом № 433 ввёл особый режим на приграничной с Россией территории. Погранпереходов и таможенного контроля нет, граница не полностью демаркирована, и полноценная пограничная зона с белорусской стороны не установлена, однако граница есть. Во всяком случае, ФСБ РФ об этом прекрасно известно — как и всем обладателям «белорусского безвиза», въезжающим на территорию России автомобильным транспортом.

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От отрицания государственной границы Лукашенко тут же приступил к нарезке внутренних границ Российской Федерации. На многомиллионную аудиторию, перед двумя генералами он поведал: «Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Белоруссию от России, не подумав о последствиях. Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится… Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека».

В этом потоке продукции «белорусской школы геополитики», с одной стороны, прекрасно абсолютно всё, и очень интересно не только для медиков, но и для юристов. С другой стороны, это откровенное хамство с персональным выпадом в адрес главы правительства РФ, очередное позорное пятно в так называемой истории белорусской дипломатии. Такие союзнические отношения, такое стратегическое партнёрство, если вдуматься в сказанное лидером другой части формально пока ещё существующего Союзного государства, могут продемонстрировать «не только лишь все».

Россия была последней закрывшей границу с нежелающей её закрывать Белоруссией. Ни к украинскому президенту, ни к латвийскому премьеру, ни к лидерам Польши и Литвы у Лукашенко претензий не возникло. Интересная избирательность.

В то время, когда Лукашенко посылал из своей роскошной минской землянки лучи добра в адрес Мишустина, игнорируя возможность снять трубку и напрямую по-мужски высказать накипевшее, Евросоюз закрывал границу со всеми. Произошедшее 16 марта в кабинете «последнего диктатора Европы» выглядело особенно нелепо на фоне почти одновременного обращения президента Франции к нации.

«Мы на войне», — заявил согражданам Эммануэль Макрон.

Gpk.gov.by Пункт пропуска «Каменный Лог» граница с Литвой

По его словам, Франция никогда не предпринимала столь жёстких ограничений в мирное время. Макрон сообщил согражданам о закрытии с 18 марта внешних границ ЕС и Шенгенской зоны. Он также распорядился ограничить пассажирские потоки с другими странами Евросоюза и в самой республике.

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Президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа, а до этого закрыл границу по причине распространения пандемии COVID-19. Правительство Чехии не только закрыло границу, но и ввело уголовную ответственность за нарушение карантина (до 12 лет лишения свободы плюс штраф). Ответственные европейские политики, выходит, менее умные и ответственные перед своими нациями, чем бывший председатель белорусского совхоза.

Президент США Дональд Трамп, видимо, тоже. Он сообщил согражданам 18 марта, без истерик и обвинений премьер-министра соседней страны: «По обоюдному согласию мы временно закрываем нашу северную границу с Канадой для передвижений, не представляющих существенной важности. Торговля затронута не будет».

Джастин Трюдо, в отличие от Лукашенко, в ответ не намекал насчёт помочь «материально и людскими ресурсами». Он не стал бояться, как бы огромные США не «завирусили» Канаду, и не распространял инсинуаций о якобы тяжёлой ситуации в соседней «полыхающей» стране, о якобы замалчивании СМИ реалий, о страхе США перед Канадой. Трюдо не стал фантазировать, как до Белого дома фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве. Ничего подобного Вашингтон от союзника не услышал. Видимо, дело в том, что Канада — настоящий союзник США.

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В нынешней ситуации бюрократия постсоветской республики демонстрирует эпическое упорство, выглядя, дипломатично выражаясь, белой вороной. Граждан Белоруссии пытаются оболванить всей мощью госагитпропа, выдавая такие фейки: «В Европе считают бессмысленным закрывать границы».

Однако никакими жульническими манипуляциями, никакими тенденциозными подтасовками уже нельзя убедить белорусов в том, что все ошибаются, а Лукашенко прав. Ирония судьбы ещё и в том, что Евросоюз подаётся лживым «тэлебачаннем» как вся Европа, отгородившаяся от новоявленной «Швейцарии Восточной Европы», подававшейся ранее как «центр, сердце, душа Европы».

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Польши

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