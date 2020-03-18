Минск, , 15:09 — REGNUM Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщает об отсутствии контроля на границе с Россией. Ведомство также сообщает, что с 18 марта возвращение белорусских граждан через Москву возможно через единственный аэропорт — «Домодедово».

В опубликованном на сайте ГПК РБ сообщении содержится ссылка на комментарий пресс-секретаря посольства Белоруссии в России Олега Мазуро. По его словам, российские власти предоставили официальное разъяснение по вопросам транзита граждан Белоруссии через Москву.

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Сообщается также, что сейчас из Домодедово в Минск осуществляет перевозки белорусская госавиакомпания «Белавиа». Из «Шереметьево» рейсы осуществляют «Белавиа» и «Аэрофлот», а из «Внуково» в Минск можно попасть рейсом «Ютэйр».

Напомним, Александр Лукашенко отказался закрывать границы даже после того, как все приграничные государства и Евросоюз в целом пошли на такую меру. При этом Лукашенко уверен, что у Белоруссии отсутствует граница с Россией.

«Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Белоруссии и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», — заявил 16 марта белорусский лидер в ходе совещания с госсекретарём Совбеза Андреем Равковым и главой президентской администрации Игорем Сергеенко.

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