Минск, , 15:59 — REGNUM Правительству Белоруссии за 2019 год удалось «не только обеспечить решение целого спектра ключевых задач социального блока, но и направить определенный объем средств в резерв на формирование так называемой «подушки безопасности». Об этом сегодня, 17 марта на президентском совещании в Минске заявил председатель Совмина Белоруссии Сергей Румас.

Александр Лукашенко и около полусотни чиновников высшего ранга обсуждают итоги социально-экономического развития Белоруссии за 2019 год и нынешней пятилетки. Как сообщает пресс-служба президента республики, белорусский лидер констатировал провал четырёх из семи ключевых показателей официальных прогнозов и планов (им же и подписанных).

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Глава правительства отчитался об успехах в 2019 году: «Результатом стал устойчивый рост благосостояния населения. Заработная плата по стране, начиная с марта прошлого года, устойчиво находится над отметкой в тысячу рублей. Ее размер на конец года составил Br1240. В бюджетном секторе, как и обещали, вышли на соотношение 80% при средней зарплате в Br993. Выполняется задача по увеличению зарплат педагогическим работникам и врачам. Пенсии увеличились на 20%, а с учетом инфляции — на 13,4%. Это самый высокий темп за последние 5 лет».

«Инфляция — на минимальном уровне. Получено оптимальное внешнеторговое сальдо с очередным рекордом по экспорту услуг, обеспечена устойчивость на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках. Своевременно исполнены валютные обязательства государства, при этом золотовалютные резервы достигли рекордного уровня — $9,4 млрд», — сообщил Сергей Румас.

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