«Мы же не устраивали скандала»: МИД Белоруссии снова упрекает Россию

Минск, , 14:13 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей упрекнул Россию в программе безвизового группового туристического обмена с Китаем, в рамках которого в 2016 году между РФ и КНР было совершено несколько сотен тысяч поездок. Об этом белорусский чиновник заявил в интервью газете «Известия», опубликованном сегодня, 8 февраля.

Отвечая на вопрос журналиста о введении пограничного контроля вдоль участка границы с Белоруссией и установлении нескольких КПП, Макей сказал, что российско-белорусская граница в последние годы постоянно обсуждается. Особенно это стало актуально в связи с введением Россией контрольных мер по отношению к гражданам третьих стран. По словам белорусского чиновника, нет никаких оснований принимать такие меры.

Макей назвал «неоспоримым фактом» то, что Москва за год до указа президента Белоруссии о пятидневном безвизе ввела контроль на совместной границе. По словам министра, за двадцать лет не было случаев, чтобы через Белоруссию в Россию попадали иностранные граждане, которые бы представляли угрозу нацбезопасности. Глава МИДа Белоруссии отметил, что белорусская сторона бережёт границу «как общий рубеж Союзного государства», а сама граница — «общее достояние и ответственность». Владимир Макей подчеркнул, что Минск «для кого-то нелицеприятно реагирует на односторонние немотивированные шаги, под которые задним числом подверстывается «угроза белорусского безвиза». Однако при этом министр иностранных дел успел упрекнуть Россию в туристическом обмене с Китаем:

«В конце концов мы же не устраивали скандала, скажем, из-за того, что только в 2016 году между Россией и Китаем было совершено 760 тыс. поездок в рамках группового безвизового туробмена. Все их участники вовремя вернулись? Никто до Бреста не доехал?».

Макей отметил, что белорусская сторона заявляла о принципах открытости границы и других договоренностях, которые закреплены в международных договорах. В связи с этим с начала 2018 года Россия изменила правила пограничного контроля: гражданам республики не нужны пропуска и другие документы, кроме паспорта, для въезда в проганзону. Правда, есть и некоторые другие вопросы, которые пока обсуждаются. Например, это соглашение о признании виз и другие вопросы, связанные с въездом иностранных граждан на территории стран Союзного государства, сказал Макей.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, Белоруссия ввела 5-дневный безвизовый режим с 80 странами. Несмотря на то, что Россия и Белоруссия имеют Союзное государство, Минск не посчитал нужным согласовать свои действия о безвизе с союзником. Так, в феврале 2017 года директор ФСБ РФ Александр Бортников распорядился установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией для проверки граждан третьих стран.

В Минске на это отреагировали весьма негативно. Однако позиция Москвы состоит в том, что по безвизовому режиму с Белоруссией граждане третьих стран могут попасть на территорию России уже через пару часов после прибытия в республику, так как охраняемой границы между членами Союзного государства не было. Организацию мобильных постов на трассах между Россией и Белоруссией в Москве объяснили потенциальной угрозой безопасности.

Отметим также, что сейчас Белоруссия рассматривает увеличение срока безвизового пребывания иностранцев на своей территории. Об этом Макей говорил ещё несколько месяцев назад в интервью иностранному изданию. По словам министра, за счёт таких мер Минск хочет расширить деловые контакты с Евросоюзом. В свою очередь, генеральный прокурор России Юрий Чайка в Минске на заседании объединенной коллегии генеральной прокуратуры Белоруссии и генеральной прокуратуры РФ в октябре 2017 года говорил, что отсутствие пограничного контроля для граждан Союзного государства — это одновременно как положительный момент для развития экономик двух стран, так и негативный фактор, снижающий эффективность проводимых совместных мероприятий.

В 2019 году Белоруссией планирует на время проведения II Европейских игр ввести для участников соревнований и иностранных туристов безвизовый режим на въезд и выезд и для временного пребывания на территории страны. Кроме того, в декабре 2017 года депутаты белорусской платы представителей ратифицировали соглашение об отмене визовых требований между правительством Белоруссии и специальным административным районом Китая Гонконгом.

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