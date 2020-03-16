Минск, , 21:32 — REGNUM Александр Лукашенко сделал 16 марта заявления о коронавирусе и позиции официальной Москвы, которые не соответствуют действительности и не способствуют выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном официальном заявлении правительства Российской Федерации.

Правительство РФ напомнило, что во исполнение решений российского президента Владимира Путина «в целях противодействия угрозе дальнейшего распространения коронавирусной инфекции» был подготовлен проект правительственного распоряжения о введении временных ограничений на въезд в Россию граждан иностранных государств, в том числе граждан Белоруссии.

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«Белорусская сторона была заблаговременно предупреждена о планируемых мерах в ходе состоявшегося 15 марта 2020 года телефонного разговора председателя правительства Российской Федерации М.В.Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь С.Н.Румасом. Глава Совета министров Белоруссии был проинформирован, в частности, о том, что ограничения на въезд в Российскую Федерацию не будут распространяться на определённые категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта», — сказано в официальном сообщении.

Главы правительств Михаил Мишустин и Сергей Румас в телефонном разговоре обсудили, что «решения правительства Российской Федерации принимаются в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, носят объективный и научно обоснованный характер».

«Кроме того, подготовленный проект распоряжения правительства Российской Федерации предусматривает исключения для работающих в России сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации или следующих на похороны близких родственников», — отметили в правительстве РФ, опровергая недостоверную информацию Лукашенко.

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Правительство Российской Федерации выразило недоумение по поводу высказываний руководства Белоруссии по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Отметим, такие заявления сделал сегодня, 16 марта, Александр Лукашенко.

«В частности, количество инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьёзнее, чем в России. Утверждение, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствует действительности, — отметили в правительстве РФ. — Более того, предварительное информирование белорусской стороны было предпринято для того, чтобы выяснить её позицию и согласовать совместные меры реагирования на коронавирусную инфекцию или получить встречные предложения в связи с готовящимися решениями. Характерно, что в телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны».

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В официальном заявлении подчёркнуто, что «ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств».

Российское правительство напомнило о праве на ограничение граждан Белоруссии в передвижении, выбор места пребывания и жительства на территории РФ в порядке, предусмотренном российским законодательством и двусторонним соглашением от 24 января 2006 года «в интересах обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан».

«Важно, что принимаемые Российской Стороной ограничительные меры вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер. Что касается решений, принимаемых в отношении Республики Беларусь, то они в полной мере основаны на принципах уважения и открытости», — подчёркнуто в документе.

«В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции. Российская Сторона рассчитывает, что белорусские партнёры займут конструктивную позицию в интересах сохранения здоровья и эпидемиологического благополучия граждан Белоруссии и России», — констатировали в правительстве РФ.

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