Минск, , 16:07 — REGNUM По состоянию на 1 января 2020 года валовой внешний долг Белоруссии вырос на 3,7% до $40,75 млрд в эквиваленте. Об этом сообщает Нацбанк республики.

По данным госрегулятора, на начало года размер совокупного внешнего долга Белоруссии составлял 64,5% ВВП — то есть $4,33 тыс на душу населения. По итогам 2018 года он оценивался Нацбанком в $39,29 млрд, продемонстрировав рост за 2019 год.

При этом на долю правительства во внешнем долге на 1 января 2020 года приходилось $17,15 млрд, $996 млн — на долю Нацбанка и $15,24 млрд — нефинансового сектора. ЗВР Белоруссии на 1 января оценивались в $9,3935 млрд — этой суммы не хватало и на четверть оплаты валового внешнего долга.

На обслуживание валового внешнего долга в прошлом году было направлено $6,37 млрд, однако просроченный внешний долг на 1 января 2020 года составил $721 млн (+14,5% к аналогичному прошлогоднему показателю).

ВВП Белоруссии за 2019 год составил $63,22 млрд — на 5,5% больше показателя 2019 года. Отметим, что в оценке ВВП традиционно наблюдаются расхождения данных Нацбанка Белоруссии и Белстата.

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