Минск, , 13:21 — REGNUM Экономике постсоветской Белоруссии не удалось адаптироваться к глобальной объективной реальности. Это самая сложная задача из тех, что стоят перед системой белорусских госорганов, констатировал 17 марта Александр Лукашенко.

«Об этом свидетельствует тот факт, что в истекшем году традиционные сектора экономики не дали былой отдачи. Доля всех видов производства в валовом внутреннем продукте в шесть раз больше, чем у предприятий IT-сектора и связи. Но вклад в общий прирост экономики у них почти одинаков», — сообщил Лукашенко.

Читайте новости сюжета: Создание из Белоруссии IT — страны

Ему набила оскомину проблема экспорта, за которую отвечает в том числе и МИД Белоруссии. Однако вопросы Лукашенко предъявил не главе министерства Владимиру Макею, а главе правительства Сергею Румасу.

«Я не буду говорить о том, что экспорт в 2019 году провалили, приток импорта увеличивается, а валовой внутренний продукт вырос только за счет внутреннего спроса. Экспорт — приоритет пятилетки, а мы не только не осваиваем новые рынки, но и теряем традиционные. Я требую, чтобы премьер-министр отдельно доложил, в чём причины и что делается, чтобы исправить такое положение. Сегодня это вопрос нашего выживания. Отсюда всё: и цены на нефть, и цены внутри страны, и курс белорусского рубля», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Читайте новости сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии

Лукашенко недоволен финансовым состоянием организаций реального сектора. Он считает, что эффективность работы госсектора выше не стала.

«Скажу откровенно: мер для ускоренного развития и достижения валового внутреннего продукта, как мы определялись, в примерно $100 млрд я там не увидел. Может, кто-то увидел — скажите. Всё, что предложено, следовало сделать еще пять лет назад. Но по данному вопросу мы проведем отдельное совещание. Это не тема сегодняшнего глубокого анализа», — сообщил белорусский лидер.