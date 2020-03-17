Москва, , 13:30 — REGNUM В Кремле понимают эмоциональный настрой руководства Белоруссии, но считают несправедливой критику в адрес Москвы из-за закрытых в условиях коронавируса границ. Об этом сообщил 17 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Россия заранее предупредила Белоруссию о временном ограничении пассажирского сообщения. Критика таких мер, тем более в условиях общей борьбы с новой инфекцией, несправедлива, подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что телефонный разговор лидеров России и Белоруссии пока не запланирован, однако для оперативной связи президентов всегда остаётся возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, возмущённый ограничением сообщения между РФ и Белоруссией, призвал Москву не делать «излишний движений», которые могут осложнить и без того непростые двусторонние отношения.

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