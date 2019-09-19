Официальный прогноз на 2019 год, предусматривающий рост ВВП на 4%, должен быть исполнен — иначе последуют кадровые решения. Об этом 19 сентября на совещании по макроэкономическим вопросам с руководством Белоруссии заявил Александр Лукашенко.

Минск, , 14:10 — REGNUM «Прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства. На прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он абсолютно выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете — все запланированное должно быть реализовано», — сказал Лукашенко.

Он отметил: «Настал момент серьезно обратиться к тому, как мы работаем в этом году. Если мы из рук вон плохо выполняем собственные планы, которые мы сами для себя прописываем, встает вопрос, зачем нам вообще тогда собираться в таком формате накануне года и рассматривать некие планы и прогнозы, если мы их не выполняем».

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«Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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