Минск, , 12:29 — REGNUM Национальный банк Белоруссии будет выстраивать свою стратегию исходя из того, как в ближайшие дни будет развиваться ситуация с российским рублём. Об этом 9 марта заявил председатель Совмина республики Сергей Румас.

«Думаю, сейчас еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Россияне выпустили заявление, что Минфин будет продавать валюту. Это такое неординарное решение. И первые несколько дней этой недели покажут,. Соответственно, и наш», — сказал он.

Глава правительства Белоруссии подчеркнул: «В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль».

Как сообщает госинформагентство БелТА, Румас прокомментировал возможность использования резервов в сложившейся ситуации, отметив: «Если Национальный банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия».

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