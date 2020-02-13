Минск, , 13:41 — REGNUM Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе состоявшейся сегодня, 13 февраля встречи с Александром Лукашенко «подчеркнул, что не обижается, когда Белоруссию сравнивают со Швейцарией, называя ее Швейцарией Восточной Европы». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Кассис сообщил руководителю постсоветской республики: «Для нас это большая честь, что Швейцария служит примером для Белоруссии. У нас действительно много общего. И количество населения схожее, мы окружены соседями, большое культурное разнообразие. Все это дает нам возможность выполнять особую функцию по строительству «мостов»(имеется в виду развитие сотрудничества между странами и народами. — Прим. пресс-службы белорусского президента)».

Лукашенко, приветствуя Кассиса, заявил, что «Белоруссию часто называют восточной Швейцарией», сказано в официальном сообщении.

«Я абсолютно не возражаю против такого определения. Потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами, — поведал Лукашенко. — Правда, есть небольшие отличия. Все-таки мы страна лесная, равнинная, с большим количеством водных ресурсов. У вас, что привлекает всегда людей, — много хороших доступных горнолыжных курортов. Горы очень красят вашу страну. К сожалению, у нас такого нет».

Любопытно, что накануне, 11 февраля, пресс-служба белорусского лидера цитировала выступление Лукашенко на совещании с руководителями крупнейших государственных СМИ постсоветской республики. На мероприятии присутствовала супружеская чета пропагандистов: Наталья Эйсмонт является пресс-секретарём президента Белоруссии, а её муж Иван Эйсмонт возглавляет крупнейший государственный медийный холдинг — «Белтелерадиокомпанию».

"И не надо нас, допустим, сравнивать с государствами, такими, вроде бы, как мы: Швейцарией, Австрией и так далее. Абсолютно нельзя, потому что эти государства существуют в составе мощного, огромного Европейского союза. И они всегда опираются на своих союзников, и, по крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Белоруссия простреливается со всех сторон. Да и в крупных зарубежных СМИ в отношении нашей страны часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомая ложь и клевета», — цитировала тогда президентская пресс-служба выступление Лукашенко.

До этого Лукашенко называл постсоветскую республику «сердцем Европы», «центром Европы», «тихой гаванью», «островком стабильности» и «центральноевропейской страной». МИД Белоруссии ввёл в оборот также немало замечательных эпитетов — например, «донор безопасности», «мост между ЕС и ЕАЭС».

Читайте новости сюжета: Белорусская многовекторность