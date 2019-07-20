Май 2019 года в Курганской области был насыщен событиями. Это не только последний месяц перед стартом предвыборной кампании за губернаторскую должность и места в парламенте столицы Зауралья. Но и месяц охвативших регион лесных пожаров, которые ликвидировались межрегиональными силами, инсулинового скандала и кризиса в курганских вузах.

Иван Шилов ИА REGNUM Курганская область

«Работаю на Марсе»

Заметным событием стал для региона «Инфорум», в котором приняли участие ведущие журналисты России и Курганской области. Временно исполняющему обязанности главы Зауралья Вадиму Шумкову представители региональных СМИ вручили премию, как самому открытому чиновнику. Антипремию «Железный занавес» за самое худшее общение с журналистами на медиафоруме вручили департаменту здравоохранения Курганской области. Вадим Шумков, который возглавляет область с 2 октября 2018 года, поделился с журналистами своими ощущениями о работе в Зауралье.

«У меня складывается впечатление, что я работаю на Марсе», — сообщил он.

Напомним, уроженец Зауралья Вадим Шумков сделал карьеру в соседней, Тюменской области. Ранее он занимал должность вице-губернатора передового по многим показателям в стране региона. И, по его словам, в Зауралье ему приходится прилагать в 13 раз больше усилий из-за инертности местных чиновников и их неготовности работать для людей.

Отметим, что в конце мая эксперты фонда «Общественное мнение» заявили: если бы выборы состоялись сегодня, то Вадим Шумков мог бы победить с результатом 90%. При этом 72% опрошенных жителей Зауралья недовольны положением дел в области.

Вероятную победу на губернаторских выборах 8 сентября 2019 года Вадиму Шумкову предрекают эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Новый глава Курганской области, на их взгляд, «оказался намного более жестким, требовательным и бескомпромиссным управленцем, чем его предшественники и даже чем многие новые руководители в других регионах». Согласно данным ЦПК, 72% опрошенных готовы проголосовать за Шумкова уже сегодня.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

Плюсом Вадима Шумкова называется в докладе ЦПК факт, что он начал работу с решения конкретных вопросов, которые «вызывали наибольшее раздражение у населения и связывались с недоработками или слабостью» предыдущего губернатора. Он договорился с энергетиками о снижении тарифов, привлёк их к реконструкции сетей уличного освещения. Активно работает с инвесторами, создав для них практически «тюменские» благоприятные условия в послаблении по налогам. Отказался от введения «мусорной» реформы, так как тариф 134 рублей с человека в месяц ощутимо ударил бы по карманам зауральцев.

«Большой резонанс получила его позиция по поводу текущего состояния дел в регионе и результатов работы предыдущей команды. Шумков прямо указал на коррупцию, низкую квалификацию управленцев и хаос из-за внутриэлитных конфликтов, которые усугубляют проблемы с предельно изношенной инфраструктурой, низкими доходами и оттоком населения. Он прямо и конкретно указывает на недоработки и ошибки, не смягчая формулировок», — отмечается в докладе.

Активность в социальных сетях, создание сервиса для жалоб и предложений населения «Обратись», сокращение чиновничьего аппарата, ликвидации неэффективных бюджетных юрлиц, введение новых мер социальной поддержки, увеличение втрое объема средств на дорожное строительство, новые меры по поддержке бизнеса, небольшая, но верная динамика развития — также стали плюсами в карму Шумкова.

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Социального оптимизма добавляет факт, что в Курганской области с начала 2019 года значительно, на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась миграционная убыль населения.

В регионе на 1,5% вырос оборот розничной торговли. Это следует из отчёта регионального департамента экономического развития. Однако средняя заработная плата в Зауралье остаётся самой низкой в Уральском федеральном округе — 28 372 рублей. К примеру, в соседней Свердловской области, по данным Росстата, средний заработок составляет 39 128 рублей, в Тюменской — 49 636 рублей.

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Evgeny Кошелек

Налогоплательщики Курганской области за четыре месяца 2019 года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 9,6 млрд рублей. Это на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России.

Бюджет Курганской области в первом квартале 2019 года исполнен с профицитом в 57,5 млн рублей. Поступление доходов в зауральскую казну на 1,2% выше аналогичного периода 2018 года. Замечательные результаты — впору акафисты петь.

И всё же надо признать, что весь ворох проблем за восемь месяцев работы Вадиму Шумкову перелопатить одним махом не удалось. И, наверное, ещё не родился такой Геракл, который бы расчистил за столь короткий срок авгиевы конюшни, не видевшие чистки годами.

Лесные пожары: 17 уголовных дел

С 3 мая и вплоть до 16 июня с небольшим трёхдневным перерывом в Зауралье действует запрет на посещение лесов гражданами. На такие меры правительство региона вынудили пойти природные пожары, которые захлестнули территорию области. Обстановка обострилась в Зауралье с 3 мая по причине аномальной жары до плюс 30 градусов по Цельсию и порывистого ветра. Огонь стал отступать лишь после усиления сил подразделения курганского МЧС межрегиональной группой спасателей, прибывших из Тюменской, Челябинской и Свердловской областей, а также специальной авиацией.

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В посёлке Смолино 3 мая крупный пожар уничтожил три дома. В одном из них, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на два соседних дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Мужчина и женщина, оба 1961 года рождения, получили серьёзные ожоги. В деревне Ордино Белозёрского района 5 мая в пожаре погибла пожилая женщина. В посёлке Иковка Кетовского района 8 мая прошла эвакуация населения в связи с задымлением от природного пожара. Всего от пожаров, перекинувшихся из лесов на посёлки и садоводческие товарищества, пострадало 14 семей.

Kurganobl.ru Пожар

По информации ГУ МЧС по Курганской области, 95% возгораний — дело рук человеческих. Врио губернатора Вадим Шумков заявил, что он «за то, чтобы виновные в пожарах отвечали перед обществом и законом».

В прокуратуре Курганской области отмечают, что на территории региона было зарегистрировано 173 пожара площадью 18 638,57 га. Правоохранительными органами возбуждено 17 уголовных дел по фактам уничтожения лесных насаждений и имущества граждан вследствие пожаров, а также одно дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Курганский гектар

В Курганской области на сегодня не используется 245 тысяч гектаров пашни. Вадим Шумков дал поручение региональному правительству максимально упростить порядок и механизм передачи земель в собственность фермерам и жителям региона под индивидуальное жилищное строительство. В областной думе подготовлен соответствующий законопроект.

Людям, решившим создать крестьянско-фермерское хозяйство, будут бесплатно предоставлять земельные участки размером до 100 гектаров. Однако в трёх районах Курганской области — Каргапольском, Кетовском и Щучанском — фермеры могут рассчитывать лишь до 10 безвозмездных гектаров, поскольку здесь объем нераспределенных земель значительно меньше.

«Нашими целями являются: первое — эффективное использование земельных ресурсов, второе — человек получает землю безвозмездно, но налоговые обязательства несёт, а это доходы местных бюджетов, и третье — максимальное поощрение людей к экономической деятельности на территории Курганской области», — прокомментировал грядущее нововведение врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

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Готовится проект нормативного документа по выделению 15 соток каждой курганской семье, в которой родился ребёнок, при условии оплаты межевых и кадастровых работ. Предполагается предоставление в аренду земельных участков размером один гектар под личное подсобное хозяйство без проведения торгов. Данную возможность сможет получить любой желающий поселиться в сельской местности.

Kurganobl.ru Уборка зерновых

Глава региона отметил, что «люди, которые смогут получить землю в льготном порядке, должны повторяться в законе о предоставлении строительной древесины, потому что право гражданина должно быть ещё чем-то обеспечено, кроме текста закона».

На аренду участков под индивидуальное жилищное строительство без торгов в Зауралье смогут также рассчитывать погорельцы, молодые семьи, участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

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Если в течение трёх лет строительство жилого дома на предоставленном участке будет завершено, то люди получат право бесплатно оформить землю под ним в свою собственность.

Дорожный миллиард

В Курганской области дорога считается не такой уж плохой, если получается выбраться из ямы без трактора. Выберут ли Вадима Шумкова губернатором — ещё не факт. Но запомнят его зауральцы на долгие годы за беспрецедентное дорожное строительство, которое устроено в 2019 году в основе своей на федеральные деньги. Подрядчикам до 15 октября необходимо освоить более миллиарда рублей средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется отремонтировать 172 км региональных дорог и 170 км муниципальных.

Автомобильная дорога Курган — Звериноголовское имеет общую протяженность более 124 километров и проходит по территории Курганской области, соединяя села Кетово, Глядянское и Звериноголовское с Курганом и Казахстаном. Это направление является одним из самых развитых туристических маршрутов в регионе, так как ведет к детским оздоровительным лагерям, дому отдыха «Лесники» и знаменитой здравнице «Сосновая роща».

Kurganobl.ru Дорога Курган-Звериноголовское

Данная дорога введена в эксплуатацию в 1963 году и с тех пор на ней производились только редкие текущие ремонты. На сегодняшний день она соответствуют нормативу только на 27%. На дорожном покрытии — выбоины, продольные и поперечные трещины. Ремонтировать самый аварийный участок протяжённостью в 44 км будет местное АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

АО «УралАвтодор» выиграло лот по ремонту участка автомобильной дороги Курган — Куртамыш — Целинное, протяженностью 38,3 километра. АО Автодор «Северо-Запад» — лот на участок Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана, протяженностью 40 километров.

Читайте в сюжете: Нацпроект: в Зауралье названы подрядчики на дорожные работы 2019 года

Асфальто-бетонную смесь будут поставлять зауральские производители. Качество выполненных работ оценит государственное казенное учреждение «Курганавтодор».

Кризис высшего образования

«Положение — последний день из жизни Титаника!» — написал один из студентов Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т. С. Мальцева в социальных сетях о состоянии дел в вузе.

«Положение, прямо скажем, не простое. Огромная накопленная кредиторка, глубокие проблемы в образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. Говоря проще, кризис», — отметил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в своём аккаунте «Инстаграм».

И пообещал вместе с федеральными органами власти «сообща» вытащить сельхозакадемию из ступора.

С 13 мая 2019 года в Курганской сельхозакадемии — новый исполняющий обязанности ректора Роман Скиндерев. Прежний ректор КГСХА Владимир Левитский покинул свой пост по собственному желанию. В вузе с января 2019 года не выплачивались стипендии. Задолженность перед студентами составила 10,5 млн рублей. Что касается долгов за энергоресурсы, то в Минсельхозе РФ, как заверил и. о. ректора, готовы их погасить. С поставщиками также обговорены варианты решения проблемы.

Читайте ранее в сюжете: Студентам Курганской сельхозакадемии задолжали 10,5 млн рублей стипендии

Ksaa.zaural.ru Главный корпус Курганской сельхозакадемии

В мае подал в отставку исполняющий обязанности ректора Курганского государственного университета Константин Прокофьев, скандально известный плагиатом в своей диссертации. Многочисленные заимствования в работе руководителя курганского вуза обнаружили активисты группы «Диссернет», выявив лишь 13% оригинального текста в его работе. И не напрасно. Комиссия Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований нашла в книге Константина Прокофьева «Административная ответственность за нарушения законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» недостоверные данные.

В Высшей аттестационной комиссии Министерства образования, по данным некоторых СМИ, сейчас решается вопрос о лишении его учёной степени.

Отметим, что Константин Прокофьев руководил КГУ с 2016 года. Ранее занимал должность ректора Оренбургского государственного института менеджмента.

Неожиданные альянсы

И вновь вернёмся к предвыборной тематике. Старт губернаторской кампании намечается в первых числах июня. Депутаты областной думы должны дать отмашку на этой неделе. Вадим Шумков собирается заявиться на выборы в качестве самовыдвиженца. Об этом в СМИ заявил его политконсультант Андрей Ткаченко. Хотя доверие к партии «Единая Россия» в регионе весьма высок.

В Варгашинском районе Курганской области 26 мая 2019 года состоялись выборы депутатов поселковой думы первого созыва. По итогам голосования у кандидатов от «Единой России» — 15 мандатов из 16. В выборах участвовали 37 кандидатов от «Единой России», КПРФ и ЛДПР, а также самовыдвиженец.

Читайте ранее: В Варгашинском районе Зауралья выбрали поселковый совет

В предварительном голосовании партии «Единая Россия» за выдвижение кандидатур на выборах 8 сентября 2019 года участвовали 23 тысячи жителей Курганской области. Явку назвали феноменальной. В целом на праймериз по региону она составила 7,72% от общего числа избирателей. В Далматовском районе проголосовали 14,9%, в Куртамышском — 10,7%, в Шумихинском — 10,6%, в Кургане — 7,14% избирателей.

Ранее в сюжете: На праймериз «Единой России» в Зауралье проголосовали 23 тысячи избирателей

Pskov.ru Единая Россия

Ряд экспертов уже назвали ошибкой решение главы региона идти на выборы без партийной поддержки. Вадиму Шумкову необходимо будет собрать около 3,5 тысячи подписей избирателей и получить одобрение от как минимум 5% депутатов муниципальных образований или глав.

Пока нет сведений о претендентах на пост губернатора Курганской области от ЛДПР и «Справедливой России». Зато активно действует заявленный от КПРФ кандидат, депутат гордумы Кургана Яков Сидоров. Недели не проходит без акций, митингов с участием курганских коммунистов. К протестам подключаются краснознамённые соратники из Свердловской области. А поддержка антиурановой темы, которую активно эксплуатирует правое движение «Весна», говорит о том, что Яков Сидоров перед «судным днём» вполне способен на неожиданные политические альянсы.

«Весь 2018 год коммунисты Курганской области, экологи, жители города Кургана, области противостояли «мусорной реформе», разработке месторождений по добыче урана в пойме реки Тобол. Складывается впечатление, что Курганскую область постепенно превращают не только в урановый рудник, но и помойку для переработки и утилизации опаснейших отходов», — бьёт тревогу Яков Сидоров.

Экологическая повестка, не трудно догадаться, станет тем коньком, на котором Яков Сидоров предполагает обойти врио губернатора Зауралья Шумкова на выборах. Весьма грамотно претендент от КПРФ на пост главы региона использует и слабое звено в правительстве Зауралья — департамент здравоохранения.

«Субъективные причины» инсулинового скандала

В мае в столице Зауралья разгорелся скандал — очередной, набивший оскомину дефицит инсулина по бесплатным рецептам. Нехватка рецептурного лекарства для диабетиков наблюдается ежегодно. В 2019 году опять и снова всплыл дефицит, и вновь нашлась причина для отговорок у главы департамента здравоохранения Курганской области Ларисы Кокориной.

Kurganobl.ru Лариса Кокорина

Напомним, матери курганских детей-диабетиков заявили в начале мая, что в аптеках не обеспечиваются бесплатные рецепты на инсулин. Месячный курс для ребёнка-диабетика стоит 10 тысяч рублей, а это большинству семей с больными детьми не по карману. В департаменте здравоохранения Курганской области удивились, ответив, что в регионе с препаратом проблем нет. К проверке ситуации подключилась прокуратура.

Как выяснилось, необходимый месячный запас инсулина у детей есть, но задерживается обслуживание рецептов на следующий период. Департамент здравоохранения в ходе собственной проверки обнаружил, что в Курганской детской поликлинике неоперативно обновлялись данные реестра диабетиков и объёмов препаратов для них. В связи с тем, что в течение года число больных диабетом растёт (на 1 января 2019 года на учете состояло 248 детей, страдающих диабетом, по последним данным, их уже 277), увеличиваются дозы, необходимые пациентам, департаментом на данный момент проводится дополнительная закупка препаратов.

«Мы приняли экстренные меры. Задержка в отпуске препаратов произошла по субъективным причинам. От имени департамента здравоохранения я приношу извинения родителям, которые оказались в такой ситуации и вынуждены были находиться в тревожном состоянии из-за задержки в обслуживании рецептов», — принесла извинения перед родителями детей-диабетиков Лариса Кокорина.

Подробности в сюжете: В Курганской области закупают дополнительно инсулин для детей

Но успокаивающие речи не отменили митинг против дефицита инсулина, который прошёл в Кургане 19 мая. Лариса Кокорина пыталась выступить перед собравшимися, но Яков Сидоров её фактически не пустил на мероприятие, обрушив в её адрес громкие обвинения.

Не сложно также догадаться, от кого в управление Роспотребнадзора по Курганской области поступило несколько жалоб на загрязнение воздуха ООО «Технокерамика», расположенном в Шадринске. Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области» обнародовали итоги проверки: на предприятии отсутствуют нарушения санитарно-эпидемиологических норм и превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. На «Технокерамике» отмечают, что в 2018 году на заводе в очистные сооружения было инвестировано более 100 миллионов рублей. В 2019 году здесь планируют вложить более 120 миллионов рублей в природоохранные мероприятия. Медики заявляют, что случаев профессиональных заболеваний на предприятии не зарегистрировано. Но разве это остановит крючкотворство и предвыборную смуту?

Собственная фотография Шадринск

Завод «Технокерамика» является партнёром компании «ФОРЭС», занимается производством пропантов (гранулированный огнеупорный порошок высокой прочности, предназначенный для использования при добыче нефти способом гидравлического разрыва пласта). В октябре 2003 года первая партия пропанта-сырца была отправлена на обжиг в подразделение компании «ФОРЭС» в Каменске-Уральском. В 2005 году завод начал обжигать пропанты в собственной печи. Благодаря постоянной модернизации производство продолжает развиваться: строятся новые линии, увеличивается количество производимой за год продукции, растёт численность персонала. Завод имеет сертификат на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001−2015.

Подробности в сюжете: Обнародованы результаты проверки зауральской «Технокерамики»

И напоследок об уголовных коррупционных делах, которые не перестали будоражить Зауралье. В администрации Кетовского района, так называемой «Курганской Рублёвке», сотрудники УФСБ по Курганской области провели обыски и изъятие документации. Несколько тамошних чиновников подозреваются в преступлениях по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Предполагается, что в ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года» бюджетам различных уровней был нанесён ущерб свыше 22 млн рублей. Дело обещает быть громким, считают наблюдатели. Как оно отразится на настроениях электората, узнаем в сентябре.