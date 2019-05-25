Нацпроект: в Зауралье названы подрядчики на дорожные работы 2019 года

Курган, , 05:39 — REGNUM В Курганской области названы подрядчики, которые освоят более миллиарда рублей средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

АО «УралАвтодор» выиграло лот по ремонту участка автомобильной дороги Курган — Куртамыш — Целинное, протяженностью 38,3 километров. АО Автодор «Северо-Запад» — лот на участок Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана, протяженностью 40 километров. АО «Варгашинское ДРСП» — лот на трассу Курган — Звериноголовское до границы с Казахстаном, протяженностью 44,8 километров.

Асфальто-бетонную смесь, соответствующую утвержденным федеральным стандартам, будут поставлять местные производители. Качество выполненных работ будет оценивать подрядчик — государственное казенное учреждение «Курганавтодор».

Все дорожные работы, намеченные по национальному проекту, должны быть закончены до 15 октября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области области в 2019 году намечен беспрецедентный объём дорожных ремонтных работ: в три раза больше, чем в предыдущем году — 342 км. Планируется отремонтировать 172 км региональных дорог и 170 км муниципальных.

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