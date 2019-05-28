Обнародованы результаты проверки зауральской «Технокерамики»

Шадринск, Курганская область, , 12:30 — REGNUM В управление Роспотребнадзора по Курганской области поступило несколько жалоб на загрязнение воздуха ООО «Технокерамика», расположенном в Шадринске. Экспертиза, проведённая специалистами Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», показала отсутствие на предприятии нарушений санитарно-эпидемиологических норм и превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

В свою очередь Курганская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу и управления Роспотребнадзора провели выездную проверку на ООО «Технокерамика».

Специалисты признали эффективность используемых на предприятии газопылеулавливающих установок. Ими оборудованы все 53 стационарных источника выбросов в производственных корпусах.

На предприятии отмечают, что в 2018 году на «Технокерамике» в очистные сооружения было инвестировано более 100 миллионов рублей. В 2019 году здесь планируют вложить более 120 миллионов рублей в природоохранные мероприятия.

Помимо этого ООО «Технокерамика» реализует собственную программу расширенного экологического мониторинга с увеличением числа отбираемых проб и проводимых исследований, а также количества контрольных точек отбора. Мало того, руководители предприятия приглашают общественников на отбор проб. Результаты исследований, как и все предыдущие, будут обнародованы, уверяют на шадринском предприятии.

Завод «Технокерамика» является партнером компании «ФОРЭС», занимается производством пропантов (гранулированный огнеупорный порошок высокой прочности, предназначенный для использования при добыче нефти способом гидравлического разрыва пласта). В октябре 2003 года первая партия пропанта-сырца была отправлена на обжиг в подразделение компании «ФОРЭС» в Каменске-Уральском. В 2005 году завод начал обжигать пропанты в собственной печи. Благодаря постоянной модернизации производство продолжает развиваться: строятся новые линии, увеличивается количество производимой за год продукции, растёт численность персонала. Завод имеет сертификат на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001−2015.