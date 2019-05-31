Жители Зауралья стали больше покупать

Курган, , 13:12 — REGNUM В Курганской области за январь-апрель 2019 года на 1,5% вырос оборот розничной торговли. И практически приблизился к общероссийскому росту на 1,7%. Это следует из отчёта регионального департамента экономического развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зауральцы за отчётный период меньше тратили денег на продукты питания — минус 0,6% к уровню 2018 года. Но больше купили промышленных товаров — плюс 3,5%.

Оборот общественного питания в январе-апреле 2019 года составил 1,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах составило более на 0,7% к соответствующему периоду предыдущего года. На 0,7% больше оказано платных услуг.

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