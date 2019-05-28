В Курганской области вновь перекрыт доступ граждан в леса

Курган, , 17:53 — REGNUM На территории Курганской области вновь введён запрет на посещение лесов гражданами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В связи с установлением на территории Курганской области сухой ветреной погоды и высокими температурами, в целях обеспечения пожарной безопасности постановлением правительства Зауралья вводится запрет на посещение гражданами лесов с 28 мая до 16 июня 2019 года.

Данный запрет не распространяется на граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, и тех, кто занимается в лесах рекреационной деятельностью.

Напомним, это уже второй запрет на посещение лесов в Зауралье. Первый действовал в период лесных пожаров с 3 по 24 мая 2019 года.

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