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Из-за лесного пожара в Зауралье эвакуируют целый посёлок

Происшествия

Жителям посёлка Иковка приготовили временные пункты пребывания

Из-за лесного пожара в Зауралье эвакуируют целый посёлок
Евгений Столица. Село горит. 1906

Курган, 8 мая 2019, 15:48 — REGNUM  В населённом пункте Иковка Кетовского района Курганской области 8 мая проводится эвакуация населения в связи с задымлением от природного пожара. По состоянию на 17 часов местного времени (15:00 мск) у здания администрации посёлка формируется колонна для отъезда сельчан в пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Курганской области.

Необходимо вывезти более 4 тыс. человек. Первыми эвакуируют женщин, детей и маломобильных граждан. На место для координации действий прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков и начальник ГУ МЧС России по Зауралью Олег Рожков.

Для встречи огня распространению которого способствует аномальная жара и порывистый ветер, на месте сосредоточена группировка сил и средств в количестве 206 человек и 58 единиц техники, и даже пожарный поезд.

Самолеты ИЛ-76 и БЕ-200 сделали четыре сброса воды на очаги возгорания в лесном массиве, препятствуя распространению огня в сторону населенного пункта. Лесной пожар в Кетовском районе полыхает в 8 километрах от села Иковка. В населенном пункте — сильное задымление. Обстановку осложняет тридцатиградусная жара, отсутствие осадков и порывы ветра.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области до середины мая — аномальная жара

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Лесные пожары — 2019
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