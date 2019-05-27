В Варгашинском районе Зауралья выбрали поселковый совет

р.п. Варгаши, Курганская область, , 05:56 — REGNUM В Варгашинском районе Курганской области 26 мая 2019 года состоялись выборы депутатов поселковой думы первого созыва. По итогам голосования у кандидатов от «Единой России» — 15 мандатов из 16, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе регионального отделения партии.

Напомним, 18 января 2019 года были упразднены Барашковский, Варгашинский, Лихачевский, Пичугинский, Поповский и Сычевский сельсоветы и включены в состав Варгашинского поселкового совета. Явка на выборах в составила 27,5%.

На 16 мандатов претендовали 37 кандидатов от «Единой России», КПРФ и ЛДПР, а также самовыдвиженец. «Единая Россия» одержала убедительную победу, взяв 15 депутатских мандатов из 16.