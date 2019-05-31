В Зауралье значительно снизилась миграция населения

Курган, , 13:47 — REGNUM В Курганской области с начала 2019 года значительно, на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась миграционная убыль населения. Это следует из отчёта регионального департамента экономического развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По предварительной оценке, численность населения Курганской области за январь-март 2019 года сократилась на 2159 человек и на 1 апреля 2019 года составила 832,5 тыс. человек.

Но число умерших превысило число родившихся в в 1,8 раза. За первый квартал 2019 года родилось 1847 младенцев, что на 14,8% меньше к уровню 2018 года. Число умерших составило 3332 человека — уменьшение на 1,3%.

В первом квартале 2019 года по сравнению с прошлым годом произошло снижение миграционной убыли населения на 58,2%. Потери от миграции населения за первые три месяца составили 674 человека.

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