Четверг, 23 Мая 2019 года
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Глава Зауралья взялся за вывод Курганской сельхозакадемии из кризиса

Наука

«Учреждение федеральное, но находится в Курганской области и учатся там наши ребята», – отметил Вадим Шумков

Курган, 23 мая 2019, 15:39 — REGNUM  Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков пообещал вместе с федеральными органами власти «сообща» вытащить Курганскую государственную сельскохозяйственную академию им. Т.С.Мальцева из кризиса, в котором она оказалась. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме по итогам состоявшегося в вузе заседания попечительского совета.

«Положение, прямо скажем, не простое. Огромная накопленная кредиторка, глубокие проблемы в образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. Говоря проще, кризис», — отметил Шумков.

Глава региона объяснил, что областные власти и он лично обязаны вмешаться в судьбу академии, несмотря на федеральный статус учреждения (учредитель — Министерство сельского хозяйства РФ). «Но находится в Курганской области и учатся там наши ребята», — подчеркнул он.

«Будем вытаскивать сообща», — пообещал Вадим Шумков.

В комментариях к сообщению подписчики врио губернатора поддержали его оценку ситуации. «Прямо не простое, это очень мягко сказано! Положение — последний день из жизни Титаника!!!», — написал Александр Колчин. «Хоть появилась надежда, что все-таки доучимся мы до диплома…» — отметила Светлана Метёлкина.

https://www.instagram.com/p/BxzJgayJiDj/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство сельхозакадемии заявило о существенных проблемах с выплатами стипендий и расчётами за энергоресурсы. У вуза приостановлены операции по лицевым счетам и накоплены долги по стипендиям в размере 10,5 млн рублей.

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