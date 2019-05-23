Глава Зауралья взялся за вывод Курганской сельхозакадемии из кризиса

Курган, , 15:39 — REGNUM Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков пообещал вместе с федеральными органами власти «сообща» вытащить Курганскую государственную сельскохозяйственную академию им. Т.С.Мальцева из кризиса, в котором она оказалась. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме по итогам состоявшегося в вузе заседания попечительского совета.

«Положение, прямо скажем, не простое. Огромная накопленная кредиторка, глубокие проблемы в образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. Говоря проще, кризис», — отметил Шумков.

Глава региона объяснил, что областные власти и он лично обязаны вмешаться в судьбу академии, несмотря на федеральный статус учреждения (учредитель — Министерство сельского хозяйства РФ). «Но находится в Курганской области и учатся там наши ребята», — подчеркнул он.

«Будем вытаскивать сообща», — пообещал Вадим Шумков.

В комментариях к сообщению подписчики врио губернатора поддержали его оценку ситуации. «Прямо не простое, это очень мягко сказано! Положение — последний день из жизни Титаника!!!», — написал Александр Колчин. «Хоть появилась надежда, что все-таки доучимся мы до диплома…» — отметила Светлана Метёлкина.

https://www.instagram.com/p/BxzJgayJiDj/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство сельхозакадемии заявило о существенных проблемах с выплатами стипендий и расчётами за энергоресурсы. У вуза приостановлены операции по лицевым счетам и накоплены долги по стипендиям в размере 10,5 млн рублей.