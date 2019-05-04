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Пожар и взрыв в Кургане: есть пострадавшие

Происшествия

По предварительным данным, взорвался газовый баллон

Пожар и взрыв в Кургане: есть пострадавшие
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Пожар в Смолино

Курган, 4 мая 2019, 19:12 — REGNUM  В Кургане крупный пожар уничтожил три дома. ЧП случилось на территории посёлка Смолино, сообщили журналистам в областном управлении МЧС.

В одном из домов, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Сильный ветер способствовал распространению огня на два соседних дома.

Сообщение о ЧП поступило пожарным 3 мая в 17:30 по местному времени. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Помощь в тушении огня оказал вертолёт Ми-8, прибывший из Екатеринбурга.

По данным МЧС, пострадали мужчина и женщина, оба 1961 года рождения. С ожогами их госпитализировали в областную клиническую больницу.

Читайте развитие сюжета: Власти Зауралья требуют помочь пострадавшим в пожаре

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Пожары в жилых домах
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