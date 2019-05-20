Студентам Курганской сельхозакадемии задолжали 10,5 млн рублей стипендии

Курган, , 06:20 — REGNUM В Курганской сельхозакадемии существуют проблемы с выплатами стипендий и расчётами за энергоресурсы. Об этом заявил исполняющий обязанности ректора вуза Роман Скиндерев на пресс-конференции.

Сложившаяся в вузе ситуация известна главе региона Вадиму Шумкову и в Минсельхозе РФ, сообщил новый руководитель сельхозакадемии. Определены мероприятия, рассчитанные на три года, которые направлены на выход из кризиса и бездефицитный бюджет. Это — оптимизация затрат, уплотнение общежитий, развитие дополнительного образования, эффективное использование земель, принадлежащих академии и другие.

Долги по стипендиям с января по май составляют в Курганской сельхозакадемии, по словам Романа Скиндерева, 10,5 млн рублей. При этом деньги в полном объёме есть на счетах. Так как у вуза приостановлены операции по лицевым счетам, он не может тратить деньги ни на какие цели, кроме выплаты зарплаты, так как это защищённая статья расходов.

Полную информацию о состоянии дел со стипендиями ректор Скиндерев обещал прояснить полностью на встрече со студентами вуза 21 мая.

Что касается долгов за энергоресурсы, в Минсельхозе РФ, как заверил и.о. ректора, готовы их погасить. С поставщиками также обговорены варианты решения проблемы.

Отметим, что Роман Cкиндерев возглавил вуз 13 мая 2019 года.