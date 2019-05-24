Самый жёсткий врио губернатора: эксперты дали оценку работе Вадима Шумкова

Курган, , 17:38 — REGNUM Новый глава Курганской области Вадим Шумков «оказался намного более жестким, требовательным и бескомпромиссным управленцем, чем его предшественники и даже чем многие новые руководители в других регионах». К такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в своём новом докладе из цикла политических портретов губернаторов новой волны. Доклад «Вадим Шумков. Антикризисный менеджер» опубликован на сайте ЦПК.

Шумков возглавляет регион менее восьми месяцев — он был назначен врио губернатора Курганской области 2 октября 2018 года. В свой родной регион (Шумков родился в курганском селе Шастово) он вернулся, имея опыт работы директором департамента стратегического развития Тюменской области при губернаторе Сергее Собянине (ныне — мэр Москвы) и вице-губернатором при Владимире Якушеве (с 2018 года — министр строительства и ЖКХ РФ).

Возвращение на родину, вместе с тем, не может считать лёгкой задачей — Курганская область, как отмечают эксперты, с советских времён считается «хронически проблемным регионом». Таковым она оставалась и к октябрю 2018 года — «слабая экономика и сложности в социальной сфере провоцировали недовольство населения и протестные настроения», неслучайно «ни одному из двух предыдущих губернаторов так и не удалось принципиально изменить ситуацию, и оба они покинули должность досрочно».

Возможно поэтому, предполагают авторы доклада, Шумков решил противопоставить себя предыдущему руководству области по целому ряду направлений: начал работу с решения конкретных вопросов, которые «вызывали наибольшее раздражение у населения и связывались с недоработками или слабостью» предыдущего губернатора. Он не только договорился с энергетиками о снижении тарифов, но и привлёк их к реконструкции сетей уличного освещения и ряду социальных проектов. С одобрением было воспринято решение расторгнуть контракт с региональным оператором по обращению с ТКО, предложившим повысить тариф с 23 до 134 рублей с человека в месяц.

Другие действия Шумкова демонстрируют в нём характерные признаки губернаторов новой волны: совместная разработка стратегии развития, частое посещение районов и проблемных объектов, запуск новых объектов социальной и другой инфраструктуры, привлечение значительных федеральных средств.

«Большой резонанс получила его позиция по поводу текущего состояния дел в регионе и результатов работы предыдущей команды. Шумков прямо указал на коррупцию, низкую квалификацию управленцев и хаос из-за внутриэлитных конфликтов, которые усугубляют проблемы с предельно изношенной инфраструктурой, низкими доходами и оттоком населения, — говорится в тексте докладе. — Тональность разноса довольно точно попала в настроение жителей, и риторика Шумкова вызвала позитивную реакцию у населения. Соцсети и СМИ оценили выступление как «честное» и похвалили губернатора за способность называть вещи своими именами».

Эксперты считают, что действия Шумкова показывают его «бескомпромиссным защитником интересов населения, нацеленным на решение конкретных проблем». «Наиболее заметной чертой стиля Шумкова стала жесткость в оценках, высказываниях и решениях. Он прямо и конкретно указывает на недоработки и ошибки, не смягчая формулировок», — отмечают авторы исследования. В качестве примера они приводят выступление Шумкова перед главами городских округов и муниципалитетов, в котором он обратил внимание на низкое качество ремонтов, долгострой, завышение цен и нарушение финансовых процедур при закупках. «У простых людей на это может быть только один ответ: «А зачем нам такая власть?» Скажите, долго бы вы терпели такого работника, который неэффективен, обслуживает только самого себя, да еще и вороват?» — заявил тогда врио губернатора.

Глава Зауралья лично контролирует наиболее острые ситуации в регионе, но при этом, пишут в ЦПК, не снимет ответственности с подчиненных и призывает к бдительности самих жителей. С эмоциональным обращением к ним он выступил во время ликвидации лесных пожаров: «Будьте бдительны, чтобы мы могли вам помочь. Сегодня власть работает на вас, но она не может работать за вас, и не может работать в противодействии вам. Поэтому убедительная просьба, поддержите нас, помогайте нам, помогайте другим».

Но в целом «в коммуникации с гражданами Шумков предельно мягок и старается проявлять максимальное участие». Собранные жалобы и предложения он передаёт непосредственно — из рук в руки — главам муниципалитетов, а как инструмент для общения с населением активно использует социальные сети. Кроме того, по инициативе Шумкова создан специальный сервис «Обратись», где можно не только оставить заявку на решение проблемы, но и оценить качество её выполнения.

Среди плюсов и достижений Шумкова «Центр политической конъюнктуры» называет также дополнительное внимание и помощь со стороны федеральных органов власти, включение Курганской области в группу регионов, для которых разрабатывается дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию, исполнение с небольшим профицитом бюджета области за счёт субсидий из федеральной казны, существенную экономию за счёт сокращения госаппарата и ликвидации неэффективных юрлиц, введение новых мер социальной поддержки населения, увеличение втрое объема средств на дорожное строительство, новые меры по поддержке бизнеса и т.д.

Работу Вадима Шумкова уже высоко оценили и жители Курганской области: ЦПК приводит данные, согласно которым 72% опрошенных готовы проголосовать за Шумкова, а исключают такую возможность всего 5% респондентов.

«Очевидно, что с приходом Шумкова у региона появился шанс на выработку новой модели развития, способной изменить ситуацию в Курганской области в долгосрочной перспективе. В целом следует признать — у Шумкова есть очень хорошие шансы получить высокий результат на выборах 8 сентября 2019 года и выиграть в первом туре», — делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры.

Ранее ЦПК представил политические портреты врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова («Целеустремлённый администратор»), главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова («Перспективный яппи»), губернаторов Самарской области Дмитрия Азарова («Социально-ориентированный политик»), Псковской области Михаила Ведерникова («Энергичный функционер»), Алтайского края Виктора Томенко («Командный игрок»), Нижегородской области Глеба Никитина («Жёсткий управленец»), Ивановской области Станислава Воскресенского («Прогрессивный прагматик»), Пермского края Максима Решетникова («Хозяйственник цифровой эпохи») и Калининградской области Антона Алиханова («Молодой западник»).