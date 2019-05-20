В администрации «курганской Рублёвки» прошли обыски

р-н Кетовский, Курганская область, , 06:22 — REGNUM В администрации Кетовского района сотрудники УФСБ по Курганской области провели обыски и изъятие документации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Несколько чиновников Кетовского района, который ещё называют «курганской Рублёвкой», подозреваются в преступлениях по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Сотрудники УФСБ 17 мая провели комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на выявление противоправной деятельности сотрудников администрации района в ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года». По предварительным данным, возможный ущерб бюджетам различных уровней составил свыше 22 млн рублей, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кетовском районе на протяжении трёх лет не утихают земельные скандалы, которые заканчиваются уголовными делами и реальными сроками заключения. Ранее был осуждён экс-глава района Александр Носков и четыре главы сельсоветов.