Во Владимирской области 23 сентября состоялись выборы губернатора. Победу одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, в шансы которого мало кто верил. На первых этапах его и вовсе принимали за технического кандидата, выдвинутого лишь для того, чтобы у действующего губернатора Светланы Орловой была формальная конкуренция. Но ситуация развернулась совсем в другую сторону: 9 сентября жители региона не смогли выбрать главу области в первом туре, а во втором туре победителем стал депутат заксобрания. О том, как проходили выборы и что собирается делать избранный губернатор теперь — в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир

От восьми до двух

Выборы во Владимирской области изначально были назначены на единый день голосования — 9 сентября. На первых порах на пост претендовали восемь человек. Но к сентябрю их число уменьшилось до четырех человек.

Кампания оказалась жаркой. Но не за счет агитации конкурентов, а благодаря снятию с выборов представителя КПРФ Максима Шевченко, которого называли чуть ли не единственным настоящим соперником губернатора. Он не смог пройти муниципальный фильтр и вышел из предвыборной гонки, а после пытался доказать, что депутатам угрожали проблемами за подписи в поддержку коммуниста. Также с выборов по разным причинам снялись Иван Алтухов (Коммунистическая партия социальной справедливости), Алексей Леонтьев («Народ против коррупции») и Олег Павлецов («Гражданская инициатива»). В итоге 9 сентября жители региона выбирали губернатора из четырех человек. Это представитель «Единой России» Светлана Орлова, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, представитель «Справедливой России» Сергей Бирюков и Сергей Глумов, баллотировавшийся от партии «Патриоты России». Ни один из них не смог набрать необходимого для победы в первом туре абсолютного большинства голосов — 50% + один голос. Лидерами стали Светлана Орлова (36,42%) и Владимир Сипягин (31,19%), которые и вышли во второй тур.

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Анализируя итоги первого тура, эксперты, в частности, заявляли, что в регионе недооценили протестные настроения. К примеру, директор АНО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева посчитала, что результаты Светланы Орловой показывают, что главы муниципалитетов «не подписались за губернатора». Директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов высказывал мнение, что причина второго тура — «авторитарный, жесткий стиль в отношении к элитам и населению, вызвавший протест и групп населения, и элит».

Kremlin.ru Светлана Орлова

В следующие недели кампанией Светланы Орловой занялись более активно: поездки по городам и селам, десант московских политиков и чиновников в регион, хвалебные речи в адрес руководителя области. К тому же в социальных сетях начали распространять идею порчи бюллетеней, а некоторые партии, в том числе КПРФ, заявили, что хоть и не поддерживают деятельности Светланы Орловой, но голосовать нужно за нее — при Сипягине область будет голодать, потому что не будет федеральных денег. А за несколько дней до выборов Светлана Орлова записала видеообращение, в котором сообщила, что всё поняла, и «как человек» попросила поддержки у жителей.

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Кампания Владимира Сипягина в это время проходила в том же русле, что и до 9 сентября. Кандидат общался с местными жителями, даже приходил на дебаты, где выступал в полном одиночестве. Но вся эта работа явно указывала на то, что претенденту вовсе и не нужна победа. В какой-то момент в СМИ появилась информация, что якобы Владимиру Сипягину предложили пост зампредседателя областного заксобрания. Эту информацию оперативно опровергли все стороны: «Единая Россия», администрация региона, сам Владимир Сипягин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который заявил, что такая должность партию не устраивает.

Как рассказывал ИА REGNUM владимирский политолог Роман Евстифеев, к 23 сентября кандидаты подошли с равными шансами — просто потому, что на стороне Владимира Сипягина было недовольство жителей региона политикой губернатора.

Явка высокая, нарушений — почти нет

23 сентября в 8:00 во Владимирской области открылись 985 участков для голосования. С самых первых часов было понятно, что это голосование интересно жителям больше, чем первый тур. Уже к 10:00 явка превысила показатели 9 сентября. В итоге до участков дошли 38,29% жителей региона, на 5% больше, чем в единый день голосования.

Avo.ru Выборы

Процесс голосования в целом проходил спокойно, а жалоб на возможные нарушения было немного. Самые громкие — недопуск наблюдателей от партии «Яблоко» на участки. В избиркоме тогда объяснили, что представители партий и не имеют права там находиться — наблюдателей могут назначать только партии и кандидаты, принимающие участие в выборах. Еще было несколько жалоб, которые касались возможного подвоза избирателей и их подкупа. Например, в Коврове пожаловались, что якобы за голос в пользу Владимира Сипягина предлагают 500 рублей. Но позже полиция провела проверку и не обнаружила нарушений закона.

Жарче стало, когда в регионе закрылись участки и начался подсчет голосов. Практически сразу в избиркоме сообщили, что ЛДПР отзывает своих наблюдателей с участков в шести городах и двух районах области. Позже Владимир Сипягин заявил, что это была провокация.

С участков также поступала информация о нарушениях при заполнении протоколов. Например, на участке в Собинском районе голоса, полученные Владимиром Сипягиным, якобы отдали Светлане Орловой, улучшив результат губернатора в несколько раз. Позже неприятности для регионального избиркома возникли в Территориальной избирательной комиссии Ленинского района Владимира — сюда не пускали председателей УИКов, а тех, кто успел пройти, не выпускали.

Как сообщили по итогам голосования в избиркоме Владимирской области, нарушений, которые могли бы сказаться на результатах голосования, всё-таки не было. Это подтвердили и в Центральной избирательной комиссии.

«Сегодня пришлось решать много задач, чтобы выборы прошли в четком соответствии с законодательством. Мы считаем, что успешно эти задачи решили. Над их решением работали в первую очередь коллеги из избирательной комиссии Владимирской области, посильную помощь оказывали коллеги из ЦИК России», — сказал член ЦИК Александр Кинев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Первые результаты показали, что легкой победы не будет ни у одного из кандидатов. В начале лидеры периодически менялись, но уже после обработки 30% голосов Владимир Сипягин перестал уступать Светлане Орловой даже временно. К моменту, когда было подсчитало около 80% голосов, сомнений в победе кандидата от ЛДПР уже не оставалось. В итоге Владимиру Сипягину удалось набрать 57% голосов. Светлана Орлова проиграла выборы с результатом 37,46%.

Решения будут «правильными»

Окончательные итоги выборов губернатора Владимирской области избирком обещает подвести в среду, 26 сентября. Инаугурация нового кандидата пройдет с 4 по 9 октября. Об этом на пресс-конференции, оперативно организованной 24 сентября, сообщил сам Владимир Сипягин.

На пресс-конференции «почти губернатор» в течение двух часов отвечал на вопросы журналистов, которые в большинстве своем касались самых сложных региональных тем — мусора, здравоохранения, гибнущих один за другим заводов. По словам Владимира Сипягина, первыми задачами он видит формирование команды. Причем сотрудничать готов с представителями всех партий: правительство области должно стать многопартийным, в нём должен работать «социальный лифт». Но конкретных фамилий тех, кто могут уволиться или прийти на работу в администрацию, Владимир Сипягин не назвал, сообщив лишь то, что в администрации будет кадровая реформа, сократится число заместителей губернатора, а кадровые решения будут приняты в том числе и в сфере здравоохранения.

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Во владимирском здравоохранении после выборов «полетят головы»

Ldpr.ru Владимир Сипягин

В ряде сфер избранный губернатор планирует провести аудит. Например, он затронет владимирские форумы, промышленность и работу государственных СМИ.

«Если говорить о промышленных предприятиях, некоторых из которых находятся в тяжелейшей ситуации, то одним из приоритетов в этой сфере будет полный аудит. Для этого есть возможность, поменьше надо заниматься форумами и презентациями, а сделать полный аудит всех промышленных предприятий, которые находятся на территории Владимирской области. И нужно понять, что надо сделать, чтобы решить будущее тех людей, которые там работали. А второе, параллельно с этим, понять, как восстановить это предприятие, если это целесообразно. Вы правильно говорите, зачем спасать предприятие, если оно не дает никакого экономического эффекта для Владимирской области в виде поступления налогов и создания рабочих мест. Сделав этот аудит, можно определить развитие этих предприятий, что не делалось во Владимирской области», — сказал Владимир Сипягин.

Кроме того, либерал-демократ ответил на вопрос, что же будет с федеральными поступлениями в регион. Этот вопрос часто поднимался во время кампании и ставился как аргумент в пользу того, что голосовать нужно за Светлану Орлову.

«Поверьте, что федеральный центр также заинтересован в развитии Владимирской области. Мы находимся в очень выгодном географическом положении — практически в сердце России. И то, как будет развиваться данная область, это очень важно для федерального центра, я уверен, и для президента», — сказал Владимир Сипягин.

При этом практически ни один вопрос журналистов Владимир Сипягин не дал конкретного ответа, а только обещал принять «правильное» решение, как, например, в ситуации с мусором в регионе.

Отметим, что выигравший выборы кандидат от ЛДПР выглядел на пресс-конференции довольным и отдохнувшим, чего не скажешь о Светлане Орловой, которая утром 24 сентября провела совещание в администрации области. Светлана Орлова поблагодарила жителей за честные выборы, а свою команду — за работу в течение пяти лет. Владимиру Сипягину пока еще действующий глава области пожелала успехов, отметив, что работа главы области — не из легких.

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