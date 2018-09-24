Орлова пожелала успеха новому владимирскому губернатору и похвалила себя

Владимир, , 14:08 — REGNUM Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, проигравшая второй тур выборов, провела 24 сентября совещание с заместителями, на котором поблагодарила свою команду за продуктивную совместную работу, а жителей области — за честные выборы без нарушений. Видеозапись начала совещания опубликовал портал «ПроВладимир».

"Хотела бы поздравить моего коллегу, кто выиграл эти выборы, Сипягина. Работа непростая, сложная. Хотела пожелать ему успеха. И хотела поблагодарить свою команду. Команда работала профессионально, достойно. Указы президента выполнены, экономика растет, рабочие места созданы, социальные объекты строятся, школы строятся, спортивные комплексы строятся, инфраструктура строится, программа по переселению граждан работает, информатизация области продолжается, объемы строительства не уменьшены. Поэтому всем вам хотелось бы сказать огромные слова благодарности за совместную работу», — сказала Светлана Орлова.

Кроме того, уточнила действующий глава области, каждый продолжает заниматься своим направлением. В особенности это касается подготовки к зиме.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов губернатора Владимирской области состоятся 23 сентября. Светлана Орлова, баллотировавшаяся от партии «Единая Россия», набрала 37,46% голосов. Победитель выборов — кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57% голосов избирателей, пришедших на выборы. Явка составила 38,29%.

Читайте ранее в этом сюжете: Победа Сипягина во Владимирской области была предсказуема – политолог