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Губернаторские выборы во Владимире прошли в рамках закона – ЦИК

Политика

В Центральной избирательной комиссии отметили, что кампания по выборам губернатора Владимирской области оказалась непростой

Губернаторские выборы во Владимире прошли в рамках закона – ЦИК
klimkin
Шахматы. Турнир

Владимир, 24 сентября 2018, 08:40 — REGNUM  Кампания по выборам губернаторов Владимирской области, которая завершилась победой кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина, была непростой. Об этом сообщил 24 сентября член ЦИК РФ Александр Кинев, работавший в день голосования в регионе.

«Сегодня пришлось решать много задач, чтобы выборы прошли в четком соответствии с законодательством. Мы считаем, что успешно эти задачи решили. Над их решением работали в первую очередь коллеги из Избирательной комиссии Владимирской области, посильную помощь оказывали коллеги из ЦИК России», — сказал Александр Кинев.

ИА REGNUM напоминает, что в результате выборов губернатором Владимирской области станет кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, который получил 57% голосов избирателей. Он смог обойти действующего главу региона Светлану Орлову, которая баллотировалась от партии «Единая России», на 19%. Светлана Орлова получила лишь 37,46% голосов.

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Второй тур выборов губернатора Владимирской области — 2018
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