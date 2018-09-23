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Во владимирском избиркоме рассудили, кому есть дело до выборов губернатора

Политика

Выборы не затрагивают интересы партии «Яблоко», считают в избиркоме

Владимир, 23 сентября 2018, 14:39 — REGNUM  Работа комиссий на выборах губернатора Владимирской области не затрагивает интересов партий, которые участвовали в выборах депутатов заксобрания. Об этом на брифинге заявил председатель облизбиркома Вадим Минаев, комментируя недопуск представителей партии «Яблоко» в участковые и территориальные избирательные комиссии.

Как разъяснил Вадим Минаев, закон устанавливает, что члена комиссии с правом совещательного голоса могут назначить только кандидаты или партии, участвующие в выборах.

«Деятельность комиссий по выборам губернатора не затрагивает интересы кандидатов и избирательных объединений, которые участвовали в выборах депутатов законодательного собрания, представительных органов местного самоуправления. По состоянию на 12:30 мы имеем только одно обращение в облизбирком по этому поводу. Это, на мой взгляд, единственный механизм решения проблемы», — сказал Вадим Минаев.

Напомним, что ранее появилась информация, что членов комиссий от «Яблока» не пускают в УИКи и ТИКи. Однако в ассоциации «Гражданский контроль» также не нашли нарушений в этом факте. Сопредседатель ассоциации Александр Брод заявил, что «незнание закона — не повод для голословных обвинений на каждом углу».

По теме: «Яблоко» не имеет права работать на выборах во Владимире — Александр Брод

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября во Владимирской области проходит второй тур выборов губернатора. В нем принимают участие Светлана Орлова (действующий губернатор и кандидат от «Единой России») и Владимир Сипягин (депутат заксобрания от ЛДПР).

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Второй тур выборов губернатора Владимирской области — 2018
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