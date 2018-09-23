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Светлана Орлова вырвалась в лидеры на выборах владимирского губернатора

Политика

В регионе подсчитано 20,5% голосов

Светлана Орлова вырвалась в лидеры на выборах владимирского губернатора
Иллюстрация: Kremlin.u
Светлана Орлова

Владимир, 23 сентября 2018, 23:57 — REGNUM  По результатам подсчета 20,1% голосов во втором туре выборов губернатора Владимирской области действующий глава региона Светлана Орлова («Единая Россия) вырвалась в лидеры. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии, Светлана Орлова получает 47,12%% голосов.

За соперника действующего губернатора Владимира Сипягина, который баллотируется от ЛДПР, голоса отдали 47,02% избирателей, пришедших на выборы. Пока разрыв минимальный. В абсолютных цифрах, за Светлану Орлову голоса отдали всего на 75 человек больше.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября в регионе проходило голосование во втором туре выборов губернатора, который был назначен после того, как 9 сентября ни один из четырех кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов.

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Второй тур выборов губернатора Владимирской области — 2018
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