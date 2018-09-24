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Кандидат от ЛДПР поменяет чиновников администрации Владимирской области

Политика

Победитель выборов губернатора Владимир Сипягин уже начал формировать новую команду

Кандидат от ЛДПР поменяет чиновников администрации Владимирской области
kaboompics
Шахматы

Владимир, 24 сентября 2018, 08:49 — REGNUM  Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, который по итогам голосования на выборах губернатора Владимирской области 23 сентября одержал победу, уже определился с претендентами на посты в областной администрации. Об этом в ночь подсчета голосов он заявил журналистам.

«Команда была сформирована, и сейчас в ходе второго тура я «подчищал» ситуацию, определял для себя принципиально структуру, я уже знаю, как она будет выглядеть», — цитирует Владимира Сипягина ТАСС.

Кандидат о ЛДПР не стал называть конкретные фамилии.

Отметим, что также Владимиру Сипягину в ближайшее время придется определиться с губернаторским членом Совета Федерации. В списке претендентов, который был подан в избирком перед выборами, депутат заксобрания Сергей Корнишов, редактор СМИ и областной депутат Иван Лютков, а также начальник департамента по работе с управлениями железных дорог ООО «Евразийская стрелочная компания» Александр Пронюшкин.

ИА REGNUM напоминает, что по результатам голосования во втором туре губернаторских выборов Владимир Сипягин получил более 57% голосов избирателей. Его соперница, действующий глава региона Светлана Орлова, смогла получить только 37,46% голосов, уступив такие образом более 19%.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернаторские выборы во Владимире прошли в рамках закона – ЦИК

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Второй тур выборов губернатора Владимирской области — 2018
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