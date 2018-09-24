Во владимирском здравоохранении после выборов «полетят головы»

Владимир, , 16:56 — REGNUM В здравоохранении Владимирской области будут приняты жесткие кадровые решения. Об этом 24 сентября на пресс-конференции заявил Владимир Сипягин, избранный губернатором Владимирской области, передает корреспондент ИА REGNUM. Представитель ЛДПР не назвал конкретных имен, а также не ответил на вопрос, идет ли речь о главе департамента здравоохранения Александре Кирюхине.

«Проблем достаточно большое количество, и они тоже требуют срочного решения. Тема здравоохранения находится у меня в приоритете. По здравоохранению в ближайшие недели после вступления в должность я приму серьезные — в том числе и кадровые — решения», — сказал Владимир Сипягин.

Также избранный губернатором либерал-демократ сообщил, что готов встретиться с супругом роженицы, которая умерла после родов в больнице Владимира в 2016 году.

Отметим, что тема здравоохранения — одна из самых больных в регионе. В работе департамента и его подразделений не раз находили множество нарушений. Например, Генпрокуратура выясняла, что в регионе при закупке медицинских товаров чиновники кратно завышали стоимость и создавали условия, при которых торги выигрывали аффилированные лица. Все обвинения губернатор Светлана Орлова связывала с попытками «раскачать ситуацию».

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября в области состоялся второй тур губернаторских выборов, на котором с результатом в 57% победил представитель ЛДПР Владимир Сипягин. Действующий губернатор Светлана Орлова получила 37,46% голосов. Явка составила 38,29%.

Читайте ранее в этом сюжете: Встряска владимирского здравоохранения: обыденность и происки оппозиции