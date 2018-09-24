Отрыв кандидата от ЛДПР на выборах владимирского губернатора растет

Владимир, , 01:58 — REGNUM Разрыв между кандидатом в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимиром Сипягиным, лидирующим на выборах, и действующим главой региона Светланой Орловой («Единая Россия») по итогам обработки 76% бюллетеней составил более 17%, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК.

За Владимира Сипягина свои голоса отдали 55,88% избирателей. Показатель Светланы Орловой — 38,63%.

ИА REGNUM напоминает, что первый тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 9 сентября. Тогда Светлана Орлова победила с результатом в 36,42% голосов. Владимир Сипягин стал вторым, за него проголосовали 31,19% избирателей. Однако такого результата действующего губернатора не хватило для победы в первом туре. Второй тур был назначен на 23 сентября.

Отметим, что явка в первом туре составила 32,96% избирателей. Во втором туре уже к 18:00 проголосовали 33,3% жителей, включенных в списки избирателей. Выборы не обошлись без нарушений. Сначала появилась информация о том, что якобы на одном из участков в Собинском районе результаты кандидатов поменяли местами. А затем развернулся скандал вокруг территориальной избирательной комиссии Ленинского района Владимира, куда якобы долгое время не впускали председателей участковых комиссий.

Читайте ранее в этом сюжете: Во владимирский ТИК не пускали председателей участковых комиссий