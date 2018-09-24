Сипягин считает провокацией отзыв наблюдателей от ЛДПР во Владимире

Владимир, , 14:51 — REGNUM Победитель выборов губернатора Владимирской области Владимир Сипягин заявил о том, что отзыв наблюдателей с избирательных участков — «провокация третьих сил». Как сообщил избранный губернатор, по факту будет проведена проверка, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ни одного наблюдателя за своей подписью или по звонку, или по личному участию я не отзывал. Я считаю, что это провокация третьих сил, чтобы расшатать ситуацию. Я буду разбираться, кто хотел повлиять на итог голосования», — сказал Владимир Сипягин, уточнив, что документ, попавший в сеть, не подписывался ни Владимиром Сипягиным, ни Владимиром Корнишовым, а также ее оформлялся в ЛДПР.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября уже после закрытия участков для голосования на втором туре выборов губернатора Владимирской области в избирком поступило обращение об отзыве наблюдателей с участков в четырех городах и двух районах. Документ был якобы подписан координатором регионального отделения ЛДПР Владимиром Корнишовым. В избиркоме сообщили, что удовлетворили это обращение. Отметим, что в результате второго тура Владимир Сипягин набрал 57% голосов, действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%.

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