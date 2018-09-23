Полиция не нашла подкупов избирателей во Владимирской области

Владимир, , 15:17 — REGNUM УМВД России по Владимирской области провело проверку по сообщению о возможном подкупе избирателей на одном из участков в Коврове. В результате информация о нарушении не подтвердилась. Об этом 23 сентября сообщил ТАСС.

«Нарушений общественного порядка полицией на данный момент на зарегистрировано», — цитирует издание представителя полиции.

Ранее председатель избиркома Владимирской области Вадим Минаев на брифинге сообщил, что в комиссию поступила жалоба, в которой говорилось, что что в Коврове один человек предлагал избирателям 500 рублей за голос, отданный в пользу одного из кандидатов.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов губернатора проходит во Владимирской области 23 сентября. 9 сентября ни один из четырех кандидатов не смог набрать более 50% голосов, из-за чего был назначен второй тур, в который вышли губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») и депутат заксобрания Владимир Сипягин (ЛДПР). По данным на 12:00, явка составляет 15,27%. Всего в области работают 985 участков, на которых могут проголосовать более 1,13 млн человек.

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