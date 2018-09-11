На выборах во Владимирской области недооценили протест

Владимир, , 16:21 — REGNUM На выборах губернатора Владимирской области действующий глава региона Светлана Орлова недооценила протест. Об этом 11 сентября заявила директор АНО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева, комментируя причины второго тура на выборах.

«Недооценен протест, нет ни одного района, где Светлана Орлова получила бы 50%. Ни одного. Понятно, она проиграла Владимир, но она проиграла половину области, причем с отставанием в 7−8% от Сипягина. Но даже в более-менее уверенных и лоялистских районах, например, в Коврове и Муроме, она тоже проиграла. Это свидетельствует о том, что главы фактически не подписались под губернатора, то есть показывает сильнейший внутриэлитный конфликт», — сказала Екатерина Курбангалеева на заседании экспертного клуба «Регион».

Кроме того, эксперт отметила, что в регионе не удалось предложить качественную хозяйственную повестку.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора состоялись 9 сентября. В итоге во второй тур вышли кандидат от «Единой России» Светлана Орлова, набравшая 36,42% голосов, и Владимир Сипягин (ЛДПР), за которого проголосовали 31,19% избирателей. Явка на выборах составила 32,96%. Второй тур состоится 23 сентября.

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