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Владимирское отделение КПРФ предпочитает действующего губернатора

Политика

Владимирские коммунисты призвали своих сторонников во втором туре губернаторских выборов Владимирской области голосовать за Светлану Орлову, назвав ее соперника политическим «флюгером»

Владимир, 13 сентября 2018, 20:10 — REGNUM  Бюро Комитета Владимирского регионального отделения политической партии КПРФ обратилось к своим однопартийцам и сторонников с призывом поддержать во втором туре выборов главы региона действующего губернатора Светлану Орлову.

«Как известно, кандидат от КПРФ Максим Шевченко путем провокаций, интриг и фальсификаций со стороны действующей власти не был допущен до участия в губернаторской гонке, что во многом не оставило избирателям Владимирской области реальной возможности выбора» — отмечается в обращении Бюро Комитета Владимирского регионального отделения КПРФ, опубликованном на сайте организации.

«Мы были и остаемся принципиальными и последовательными противниками партии власти и Светланы Орловой, действия которых привели к социально-экономическому кризису в области. Депутатам Законодательного Собрания Владимирской области от КПРФ еще предстоит дать правовую и моральную оценку действиям областной администрации за последние 5 лет, — подчеркивается в заявлении.

«Однако как ответственные политики мы уверены, что переход высшей власти в регионе от действующего руководства к популистам из ЛДПР только углубит кризис. Отсутствие в бюллетене кандидата от КПРФ — это не повод довериться откровенному «спойлеру», политическому «флюгеру», жесткому антикоммунисту Владимиру Сипягину, случайно оказавшемуся во втором туре губернаторских выборов. В нынешней непростой ситуации доверить власть слабому губернатору — значит окончательно похоронить область. Лицо, не имеющее авторитета у населения Владимирской области и в федеральных политических кругах, соответствующего опыта хозяйственной работы и государственного управления, не сможет эффективно отстаивать интересы области», — отмечается в тексте заявления.

«Мы ни в коем случае не пойдем ни на какие компромиссы и соглашательства с партией власти и ЛДПР в обмен обещания теплых мест и высоких постов в руководстве области. Это наша принципиальная позиция», — подчеркивают активисты КПРФ.

«Есть и чисто идеологические причины, по которым поддержка ЛДПР и ее регионального лидера Владимира Сипягина для нас неприемлема. Эта партия открыто провозгласила антикоммунизм как составляющую своей идеологии. Именно Владимир Жириновский неоднократно выступал с экстремистскими призывами запретить компартию и ввести в Уголовный Кодекс статью, карающую за пропаганду коммунистической идеи. Поэтому даже косвенно поддерживать партию, занимающую столь враждебную позицию по отношению к советскому прошлому и социалистическим идеалам, мы не можем», — указывается в заявлении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования 9 сентября в 80 российских регионах прошли выборы разного уровня, в том числе в 22 субъектах состоялись выборы губернаторов, в 16 регионах — депутатов законодательных собраний, в 12 — городских дум областных центров. Дополнительные выборы в Госдуму прошли по семи одномандатным округам. В четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов — это Хакассия, Владимирская область, Приморский край и Хабаровский край.

В среду, 12 сентября, лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал жителей этих регионов не отдавать ни одного голоса коммунистам.

«Вы не должны поддерживать кандидатов от КПРФ, от коммунистов — никакого доверия к ним быть не может — ни к кандидату во втором туре, ни в каких других выборах, которых будет еще много. И на будущий год, и каждый год — проявите мужество и волю, и не отдайте ни одного голоса представителям КПРФ», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Читайте подробнее: Владимир Жириновский: «Ни одного голоса коммунистам!»

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Выборы губернатора Владимирской области — 2018
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