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Владимирского губернатора подвел авторитарный стиль

Политика

Председатель Экспертного клуба «Регион» Дмитрий Орлов назвал причины второго тура во Владимирской области

Владимир, 11 сентября 2018, 13:44 — REGNUM  Одной из главных причин второго тура губернаторских выборов во Владимирской области стал жесткий авторитарный стиль главы области Светланы Орловой, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций и председатель экспертного клуба «Регион» Дмитрий Орлов.

«У каждого из этих регионов есть особая причина второго тура. У Светланы Орловой — авторитарный, жесткий стиль в отношении к элитам и населению, вызвавший протест и групп населения, и элит», — сказал Дмитрий Орлов.

По мнению председателя экспертного клуба, также на исход дня голосования в регионе повлиял отказ в регистрации, который получил кандидат от КПРФ Максим Шевченко. По словам Дмитрия Орлова, протестные голоса распределились по всем оппозиционным кандидатам, и все равно в регионе привели ситуацию ко второму туру.

Также свой вклад внесла и серьезная интенсивность критических выступлений в СМИ. Классическим примером здесь является широкое освещение ситуации в сфере здравоохранения в городе Струнино, которая привлекла внимание президента России Владимира Путина.

«У Светланы Орловой тогда уже были серьезные имиджевые проблемы», — сказал Дмитрий Орлов.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора состоялись 9 сентября. Явка на них составила 32,96%. Светлана Орлова получила 36,42%, а кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, занявший второе место, — 31,19%. Они вышли во второй тур, который состоится 23 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Падение Орловой, взлет ЛДПР и второй тур: выборы губернатора во Владимире

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Выборы губернатора Владимирской области — 2018
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