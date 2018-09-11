Владимирского губернатора подвел авторитарный стиль

Владимир, , 13:44 — REGNUM Одной из главных причин второго тура губернаторских выборов во Владимирской области стал жесткий авторитарный стиль главы области Светланы Орловой, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций и председатель экспертного клуба «Регион» Дмитрий Орлов.

«У каждого из этих регионов есть особая причина второго тура. У Светланы Орловой — авторитарный, жесткий стиль в отношении к элитам и населению, вызвавший протест и групп населения, и элит», — сказал Дмитрий Орлов.

По мнению председателя экспертного клуба, также на исход дня голосования в регионе повлиял отказ в регистрации, который получил кандидат от КПРФ Максим Шевченко. По словам Дмитрия Орлова, протестные голоса распределились по всем оппозиционным кандидатам, и все равно в регионе привели ситуацию ко второму туру.

Также свой вклад внесла и серьезная интенсивность критических выступлений в СМИ. Классическим примером здесь является широкое освещение ситуации в сфере здравоохранения в городе Струнино, которая привлекла внимание президента России Владимира Путина.

«У Светланы Орловой тогда уже были серьезные имиджевые проблемы», — сказал Дмитрий Орлов.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора состоялись 9 сентября. Явка на них составила 32,96%. Светлана Орлова получила 36,42%, а кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, занявший второе место, — 31,19%. Они вышли во второй тур, который состоится 23 сентября.

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