Мы живем во время информационного и потребительского диктата поисковых машин в интернете. Именно они обрекают много работающее большинство и много отдыхающее меньшинство на предельно примитивный подбор новостей, качество и подлинный смысл которых непрофессионал быстро оценить не может. У него просто физически нет времени преодолеть многочисленные заслоны на пути к подлинной повестке дня, к максимальной полноте новостей, мнений, контекста.

Иван Шилов ИА REGNUM C Новым Годом

Именно и только такая полнота новостей и мнений и есть настоящая свобода слова и свобода информации. Она гибнет и прямо уничтожается в мусорной свалке «светских новостей», гнусного криминала, комиксах не ради просвещения, а ради продажи отходов.

Мы в ИА REGNUM по мере сил боремся за такую полноту и часто с сожалением замечаем, что и мы сами пропускаем нечто принципиально важное, и наши читатели не всегда могут адекватно оценить важное.

Поэтому мы решили ещё раз перечитать в наших аналитических материалах не только самое важное, но и то, что вовремя не получило достаточного внимания. Вот это самое важное в 2017 году, оставшееся в тени медийной клоунады.

Читаем вместе.