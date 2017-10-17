Игорь Павловский, , 23:33 — REGNUM

В Эстонии 15 октября прошли муниципальные выборы. В голосовании могли участвовать все жители, включая неграждан. Итоги известны: в Таллине, Нарве и других городах, где достаточное количество русского населения, победила Центристская партия. Это та самая партия, которая в своё время подписала договор о сотрудничестве с «Единой Россией» и всячески продвигала себя в кабинетах на Старой площади и на Смоленской площади в Москве как единственную дружественную партию России. Кандидат от Центристской партии Михаил Кылварт, набравший в Таллине около 25 тысяч голосов (абсолютный рекорд на этих выборах), мэром не станет. Мэром скорее всего станет Таави Аас, который набрал около 5,5 тысяч голосов. Русские голоса, которые сделали победу Центристской партии на этих выборах, не заслужили иметь главой города человека с русским именем.

Впрочем, это не новость для тех, кто наблюдает за политической жизнью Эстонии. Центристская партия (которая ранее на словах была за нормализацию отношений с Россией) уже давно отказалась даже от своих слов. Войдя в правительственную коалицию, центристы в одностороннем порядке остановили договор о сотрудничестве с «Единой Россией». Громогласно и публично представители центристов добивались введения войск НАТО в свою страну, призывали к усилению санкций и увеличению международного давления на Россию. Ориентация на дружбу с Россией может приносить дополнительные голоса на выборах, но для занятия руководящих постов в стране НАТО эта позиция бесперспективна. Публично и многократно отрёкшись от каких-бы то ни было симпатий к России, центристы, тем не менее, смоги аккумулировать в себе русский электорат и победить на этих выборах. Видимо, сила инерции любви русскоговорящего избирателя к центристам оказалась сильнее ненависти руководства этой партии к России.

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В соседней с Эстонией Латвии «пророссийский» мэр Риги и любимец московской международной политической «тусовки» Нил Ушаков 9 октября заявил о разрыве договора о сотрудничестве с партией «Единая Россия». Ушаков возглавляет центристскую партию «Согласие», которая, аккумулируя в себе русские голоса, раз за разом побеждала на муниципальных выборах во всех крупных городах и занимала призовые места на парламентских выборах. Надо ли повторять, что пока финансово было выгодно «дружить» с Москвой, Нил не переставал ездить в Москву, доказывая на словах свою пророссийскость. При разрыве договора Ушаков даже не стал скрывать, что «договор с российской партией служил только инструментом, который позволил улучшать отношения». Сейчас «Согласие» готовится войти в правящую коалицию. Следовательно, по эстонской схеме, надо ждать резкие обвинительные речи от бывшей «пророссийской» партии в адрес России.

Предали ли центристы и «Согласие» Москву? — Нет. Обе партии действовали исходя из логики политической борьбы.

Обманулась ли Москва насчёт этих партий? — Да. Потому что считала, что через так называемую дружбу можно «порешать вопросики» по бизнесу в этих странах.

Сегодняшний щелчок по носу «партнёров» из партии власти — это просто фиксация глобального проигрыша Прибалтики еще во времена позднего СССР. Прибалтика «не наша» уже очень давно. Ментально, духовно, политически и гуманитарно нас там уже нет почти 25 лет. Финансово мы начали выходить оттуда только недавно. И вот эта финансовая подпитка со стороны российских политических и экономических структур враждебных и агрессивно настроенных к нам режимов и есть главное предательство Российского государства.

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